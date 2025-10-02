Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Argentina 2025, tras el triunfo de River

Se cerraron este jueves los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 con el triunfo de River Plate sobre Racing 1 a 0 y se definieron los cuatro equipos que jugarán las semifinales, instancia en la que ya estaban Independiente Rivadavia de Mendoza, Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

El Millonario se impuso a la Academia en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario con un tanto de Maximiliano Salas y su próximo rival será la Lepra mendocina, que venció a Tigre 3 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa con goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio. Jabes Saralegui marcó para el Matador.

¡Así fue el GOL de SALAS!🔴



A los 4' del primer tiempo, Maximiliano Salas convirtió al segundo palo ante la salida de Cambeses y puso el 1-0 de #River ante #Racing en el Gigante de Arroyito. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/hRRBRIt5Cp — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

En la parte baja del cuadro quedaron emparejados el Pirata y el Bicho. Los cordobeses eliminaron a Newell’s 3 a 1 en el Estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis con un doblete de Franco Jara y otro tanto de Lisandro López. Carlos González Espínola había adelantado en el marcador a la Lepra. El equipo de Nicolás Diez, por su parte, le ganó a Lanús 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda con una anotación de Tomás Molina.

Resultados de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025

Tigre 1-3 Independiente Rivadavia.

Racing 0-1 River Plate.

Newell’s 1-3 Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors 1-0 Lanús.

Tomás Molina le dio el triunfo a Argentinos Juniors sobre Lanús en cuartos de final de la Copa Argentina 2025 Fotobaires

Las semifinales de la Copa Argentina 2025 todavía no se programaron. Lo positivo para la organización es que ninguno de los conjuntos que sigue en carrera por el título del certamen que reúne a equipos de todas las categorías del fútbol argentino es que ninguno está compitiendo en copas internacionales -el Millonario fue eliminado recientemente en cuartos de final de la Libertadores- y solo tienen actividad en el Torneo Clausura, por lo que hay mayor disponibilidad de fechas.

Semifinales de la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. River Plate.

Belgrano de Córdoba vs. Argentinos Juniors.

El cuadro de la Copa Argentina 2025, con los cuatro semifinalistas Canchallena

Tabla de campeones de la Copa Argentina