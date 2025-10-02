Argentina vs. Australia Sub 20: resumen, goles y resultado del partido del Mundial Chile 2025

El combinado nacional se impuso 4 a 1 con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez Ian Subiabre y Santino Andino y se clasificó a octavos de final; en la última jornada chocará con Italia
- 4 minutos de lectura'
La selección argentina derrotó este miércoles a Australia 4 a 1 en la segunda fecha del grupo D del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, quedó como único líder porque previamente Italia empató con Cuba 2 a 2 y se clasificó a los octavos de final.
El encuentro se disputó en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso con arbitraje del español José María Sánchez Martínez. Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino marcaron los tantos de la albiceleste. Daniel Bennie descontó para los oceánicos.
El resumen del partido
El combinado nacional pegó de entrada. A los 3′ Dylan Gorosito envió un pase profundo a Alejo Sarco, quien le ganó la disputa al defensor rival y definió mano a mano con el arquero Steven Hall. Sin embargo, el goleador tuvo que esperar para festejar porque el juez sancionó una falta suya sobre el oponente, que luego revisó en el VAR y cambió su fallo.
Al principio fue todo del elenco sudamericano, no solo el tanto, y Maher Carrizo casi aumentó la ventaja con un tiro libre que rechazó Hall. Sin merecerlo, os dirigidos por Diego Placente sufrieron el empate luego de una mala salida desde el fondo. Tomás Pérez perdió la pelota en el área y Tiago Quintal definió por arriba de Santino Barbi. Pero el árbitro Sánchez Martínez fue convocado otra vez por el VAR y anuló la anotación por una falta de Quintal sobre Pérez.
Superado el susto, la Argentina se reacomodó en el campo de juego y pegó en un momento clave del partido como lo es el cierre del primer tiempo. Los oceánicos rechazaron la pelota tras un tiro de esquina, pero los sudamericanos la recuperaron rápido y Carrizo, con paciencia, esperó a Tomás Pérez y se la sirvió para que defina desde adentro del área chica.
A partir de la diferencia, la selección nacional controló el duelo en el complemento. Incluso, mereció aumentar la distancia y sentenciar la historia. Álvaro Montoro asumió el protagonismo en ofensiva y fue artífice de todas las ocasiones para anotar, pero sus tres remates no fueron gol de casualidad: en el primero el balón salió al lado del palo izquierdo de Hall; en el segundo respondió el arquero; y el tercero dio en el travesaño.
Entre medio, el colegiado volvió a recurrir al VAR para chequear un posible penal por mano de Carrizo, pero consideró que fue involuntaria. En el mejor momento de la albiceleste, llegó el descuento de Australia. Los Socceros lanzaron un balón hacia adelante que el arquero Barbi salió del área para despejar. Sin embargo, le erró al esférico y Daniel Bennie, que corrió hacia él a la espera de un error rival, se lo llevó y marcó con el arco vacío.
El elenco comandado por Placente sintió el impacto, más allá de que a la jugada siguiente Sarco tuvo un mano a mano con Hall y ganó el arquero. Con más empuje que juego, los oceánicos arrinconaron a la albiceleste y le hicieron pasar su peor momento. Sufrió, más de lo que debía, pero pasó el rato de zozobra, las susticiones le dieron resultado y cerró el encuentro lejos de su arco, con el dominio del balón y con una diferencia justa gracias a los golazos de Ian Subiabre -Milton Delgado hizo una gran jugada personal, llegó al fondo y le sirvió el remate con un pase atrás- y Santino Andino.
En la última jornada, el próximo sábado, la Argentina enfrentará a Italia y Australia a Cuba, en simultáneo a las 20 (hora argentina) porque se define la zona D. Con el empate, la albiceleste se asegurará el primer puesto.
Resultados, fixture y tabla de posiciones del grupo D del Mundial Sub 20
Fecha 1
- Italia 1-0 Australia.
- Cuba 1-3 Argentina.
Fecha 2
- Italia 2-2 Cuba.
- Argentina 4-1 Australia.
Fecha 3
- Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
- Australia vs. Cuba - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Nacional.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial Sub 20
Con paso firme. La selección Sub 20 goleó a Australia y ya está en los octavos de final del Mundial de Chile
Un clasificado. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 20 Chile 2025, tras la fecha 2
Múltiples opciones. Dónde ver en directo online Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20 Chile 2025
- 1
Romario y la respuesta menos esperada: “Jugaría para la Argentina antes que para Real Madrid”
- 2
Edith Pecorelli, la mujer que salvó a Temperley y que le dio un cachetazo al mundo del fútbol
- 3
Champions League: doblete de Lautaro Martínez para Inter y goles de Giuliano Simeone y Julián Alvarez para Atlético
- 4
Lionel Messi la pasó mal en Inter Miami, que sufrió una goleada histórica contra Chicago Fire