Argentina vs. Australia Sub 20: resumen, goles y resultado del partido del Mundial Chile 2025

La selección argentina derrotó este miércoles a Australia 4 a 1 en la segunda fecha del grupo D del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, quedó como único líder porque previamente Italia empató con Cuba 2 a 2 y se clasificó a los octavos de final.

El encuentro se disputó en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso con arbitraje del español José María Sánchez Martínez. Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino marcaron los tantos de la albiceleste. Daniel Bennie descontó para los oceánicos.

El resumen del partido

El combinado nacional pegó de entrada. A los 3′ Dylan Gorosito envió un pase profundo a Alejo Sarco, quien le ganó la disputa al defensor rival y definió mano a mano con el arquero Steven Hall. Sin embargo, el goleador tuvo que esperar para festejar porque el juez sancionó una falta suya sobre el oponente, que luego revisó en el VAR y cambió su fallo.

Al principio fue todo del elenco sudamericano, no solo el tanto, y Maher Carrizo casi aumentó la ventaja con un tiro libre que rechazó Hall. Sin merecerlo, os dirigidos por Diego Placente sufrieron el empate luego de una mala salida desde el fondo. Tomás Pérez perdió la pelota en el área y Tiago Quintal definió por arriba de Santino Barbi. Pero el árbitro Sánchez Martínez fue convocado otra vez por el VAR y anuló la anotación por una falta de Quintal sobre Pérez.

La selección argentina fue ampliamente superior a Australia en el primer tiempo Andre Penner - AP

Superado el susto, la Argentina se reacomodó en el campo de juego y pegó en un momento clave del partido como lo es el cierre del primer tiempo. Los oceánicos rechazaron la pelota tras un tiro de esquina, pero los sudamericanos la recuperaron rápido y Carrizo, con paciencia, esperó a Tomás Pérez y se la sirvió para que defina desde adentro del área chica.

A partir de la diferencia, la selección nacional controló el duelo en el complemento. Incluso, mereció aumentar la distancia y sentenciar la historia. Álvaro Montoro asumió el protagonismo en ofensiva y fue artífice de todas las ocasiones para anotar, pero sus tres remates no fueron gol de casualidad: en el primero el balón salió al lado del palo izquierdo de Hall; en el segundo respondió el arquero; y el tercero dio en el travesaño.

Alejo Sarco es el goleador de la selección argentina en el Mundial Sub 20 con tres tantos JAVIER TORRES - AFP

Entre medio, el colegiado volvió a recurrir al VAR para chequear un posible penal por mano de Carrizo, pero consideró que fue involuntaria. En el mejor momento de la albiceleste, llegó el descuento de Australia. Los Socceros lanzaron un balón hacia adelante que el arquero Barbi salió del área para despejar. Sin embargo, le erró al esférico y Daniel Bennie, que corrió hacia él a la espera de un error rival, se lo llevó y marcó con el arco vacío.

El elenco comandado por Placente sintió el impacto, más allá de que a la jugada siguiente Sarco tuvo un mano a mano con Hall y ganó el arquero. Con más empuje que juego, los oceánicos arrinconaron a la albiceleste y le hicieron pasar su peor momento. Sufrió, más de lo que debía, pero pasó el rato de zozobra, las susticiones le dieron resultado y cerró el encuentro lejos de su arco, con el dominio del balón y con una diferencia justa gracias a los golazos de Ian Subiabre -Milton Delgado hizo una gran jugada personal, llegó al fondo y le sirvió el remate con un pase atrás- y Santino Andino.

En la última jornada, el próximo sábado, la Argentina enfrentará a Italia y Australia a Cuba, en simultáneo a las 20 (hora argentina) porque se define la zona D. Con el empate, la albiceleste se asegurará el primer puesto.

Resultados, fixture y tabla de posiciones del grupo D del Mundial Sub 20

Fecha 1

Italia 1-0 Australia.

Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

Italia 2-2 Cuba.

Argentina 4-1 Australia.

Fecha 3