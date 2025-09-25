Qué necesitan Boca y River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors y River Plate ya no tienen competición internacional este año porque fueron eliminados de la Copa Libertadores 2025 en la fase preliminar y en cuartos de final, respectivamente. En ese contexto, el objetivo de ambos es, más allá de ser campeón a nivel local, clasificarse al máximo certamen continental del año próximo.

El xeneize tiene dos caminos: ganar el Torneo Clausura u obtener un cupo de la Tabla Anual. En el campeonato marcha cuarto en el Grupo A con 14 puntos producto de tres triunfos, cinco igualdades y una derrota y, a falta de siete fechas para concluir la primera etapa, pelea por acceder a octavos de final.

Boca Juniors marcha segundo en la Tabla Anual, una de las vías que tiene a la Copa Libertadores 2026 Aníbal Greco - La Nación

En la clasificación que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se ubica segundo con 47 tantos gracias a 13 unidades, ocho empates y cuatro caídas. Rosario Central tiene la misma cantidad, pero está por debajo suyo por diferencia de goles (+19 contra +16) y tiene un encuentro menos disputado.

El elenco azul y oro está en zona de acceso directo a la próxima Libertadores en la Tabla Anual y debe no caer más allá del tercer puesto para quedarse con el lugar. Lo mismo debe hacer el Millonario, que lidera la general con 49 tantos gracias a 13 victorias, 10 empates y apenas dos derrotas y es uno de los tres caminos que transita para meterse en el torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Así está la Tabla Anual del fútbol argentino, con nueve equipos en zona de acceso a torneos internacionales Canchallena

Como su clásico rival, el conjunto de Marcelo Gallardo también se puede clasificar como campeón del Torneo Clausura, en el que marcha como escolta de Deportivo Riestra en la zona B con 18 unidades producto de cinco victorias, tres igualdades y una caída y está cerca de los octavos cuando restan siete jornadas para el epílogo de la etapa inicial.

La tercera vía del club del barrio porteño de Núñez a la Copa Libertadores 2026 es la Copa Argentina 2025. En ese campeonato disputará los cuartos de final ante Racing el próximo jueves 2 de octubre en Rosario. De avanzar, se meterá en semifinales y enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza mientras que hipotéticos rivales en una definición son Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

Una cuestión a tener en cuenta por Boca y River en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar de acuerdo a qué clubes sean campeones de torneos nacionales e internacionales. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir al xeneize y Millonario si es que no conquistan ningún torneo y se caen de los primeros lugares de la Tabla Anual.

Lo mismo ocurrirá si Racing o Estudiantes se consagran en la edición actual de la Libertadores y, a nivel doméstico, quedan entre los mejores del año. Similar situación puede darse si Lanús gana la Sudamericana y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

River Plate quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 en cuartos de final a manos de Palmeiras MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: River Plate (a definir).

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)