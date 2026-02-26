Así quedó el cuadro del repechaje de la Copa Libertadores 2026, sin Argentinos Juniors

El cuadro del repechaje de la Copa Libertadores 2026 se quedó sin clubes de la Liga Profesional porque Argentinos Juniors perdió ante Barcelona de Ecuador por penales 5 a 4 -en el global empataron 1 a 1, con sendos triunfos 1 a 0 de visitante- y quedó eliminado en la Fase 2. El Bicho tampoco decantará en la Copa Sudamericana, por lo que cerró su participación internacional esta temporada.

El próximo rival del conjunto ecuatoriano será Botafogo, que doblegó a Nacional Potosí de Bolivia por un resultado global de 2 a 1 -perdió 1 a 0 en el primer juego y ganó la revancha 2 a 0-. La otra llave definida es la que disputarán Sporting Cristal de Perú vs. Carabobo de Venezuela. Los peruanos eliminaron a 2 de Mayo de Paraguay por penales mientras que los venezolanos se impusieron 3 a 1 Huachipato de Chile.

Independiente Medellín de Colombia y O’Higgins de Chile esperan rival en la Fase 3 y lo conocerán este jueves. Los cafeteros doblegaron a Liverpool de Uruguay 2 a 1 y su siguiente oponente saldrá de la serie entre Juventud de Uruguay vs. Guaraní de Paraguay. Lo trasandinos, en tanto, sacaron del certamen a Bahía de Brasil por penales 4 a 3 y aguardan por Deportivo Táchira de Venezuela o Deportes Tolima de Colombia.

Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Juventud de Uruguay o Guaraní de Paraguay vs. Independiente Medellín.

Deportivo Táchira de Venezuela o Deportes Tolima de Colombia vs. O’Higgins de Chile.

Sporting Cristal de Perú vs. Carabobo de Venezuela.

Barcelona de Ecuador vs. Botafogo.

El cuadro del repechaje de la Copa Libertadores 2026, con Argentinos Juniors eliminado en la Fase 2

Los cuatro equipos que se impongan en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 accederán a la etapa de grupos, cuyo sorteo se realizará el jueves 19 de marzo a las 20 (hora argentina) en la sede que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene en Paraguay. Para esta instancia ya hay 28 equipos clasificados, entre ellos los argentinos Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central y Lanús.

Los cuatro clubes que sean eliminados en la última etapa del repechaje, tendrán como premio consuelo ingresar a la Copa Sudamericana 2026.

Clasificados a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026

Argentina (6): Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Lanús y Estudiantes de La Plata.

Always Ready y Bolívar. Brasil (6): Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense.

Coquimbo Unido y Universidad Católica. Colombia (2): Independiente Santa Fe y Junior.

Independiente del Valle y Ecuador. Paraguay (2): Libertad y Cerro Porteño.

Universitario y Cusco. Uruguay (2): Peñarol y Nacional.

📅🏆 ¡El sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores será el jueves 19 de marzo!#GloriaEterna pic.twitter.com/15R9miTC0P — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 20, 2026

El formato de juego de la Copa Libertadores 2026 es similar al de las últimas ediciones, con una final a partido único programada el 28 de noviembre. En la etapa de grupos los 32 clubes competirán divididos en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno y los dos líderes de cada uno, al término de seis fechas, accederán a los octavos de final. El tercero de cada zona, en tanto, decantará a la Copa Sudamericana.

Desde entonces habrá cruces de eliminación directa con partidos de ida vuelta desde octavos de final hasta las semifinales para dirimir los dos conjuntos que compitan por el trofeo en una sede neutral.

Calendario de la Copa Libertadores 2026

Fase 1 : Completada.

: Completada. Fase 2 : En juego.

: En juego. Fase 3 : Semanas del 4 y 11 de marzo.

: Semanas del 4 y 11 de marzo. Sorteo de la etapa de grupos : Jueves 19 de marzo.

: Jueves 19 de marzo. Etapa de grupos : Del 7 de abril al 28 de mayo.

: Del 7 de abril al 28 de mayo. Sorteo de los octavos de final : Semana del 6 de junio.

: Semana del 6 de junio. Octavos de final : Del 11 al 20 de agosto.

: Del 11 al 20 de agosto. Cuartos de final : Del 8 al 17 de septiembre.

: Del 8 al 17 de septiembre. Semifinales : Del 14 al 22 de octubre.

: Del 14 al 22 de octubre. Final: 28 de noviembre.

Boca Juniors volverá a jugar la Copa Libertadores desde la etapa de grupos, tras dos años Manuel Cortina

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón, con cuatro cada uno. Seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos.

Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia, tres cada uno.

Independiente (Argentina) - 7

Boca Juniors (Argentina) - 6

Peñarol (Uruguay) - 5

River Plate (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) / Flamengo - 4

Olimpia (Paraguay) / San Pablo (Brasil) / Palmeiras (Brasil) / Nacional (Uruguay) / Gremio (Brasil) / Santos (Brasil) - 3

Cruzeiro (Brasil) / Internacional (Brasil) / Atlético Nacional (Colombia) - 2

Colo Colo (Chile) / Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina) / Argentinos Juniors (Argentina) / Vélez (Argentina) / Once Caldas (Colombia) / Liga de Quito (Ecuador) / Atlético Mineiro (Brasil) / Corinthians (Brasil) / Vasco Da Gama (Brasil) / Fluminense (Brasil) / Botafogo (Brasil) - 1