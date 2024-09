Escuchar

Este viernes finalizó la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, con resultados que modificaron el lugar de algunas selecciones en la tabla de posiciones. La selección argentina se presentó por primera vez como bicampeón de América y goleó a un Chile perdido que cada vez se aleja más de los puestos de acceso a la próxima Copa del Mundo.

La clasificación general tiene al equipo dirigido por Lionel Scaloni como único líder, con puntaje casi perfecto: acumula 18 puntos producto de cinco victorias y una derrota, y este jueves venció 3 a 0 a Chile. Segundo aparece Uruguay, con 14, que en esta jornada, en la despedida de Luis Suárez, no quebró la barrera del empate 0 a 0 ante Paraguay. El podio lo completa Colombia, que llegó a los 13 luego de empatar 1 a 1 con Perú.

En el cuarto puesto, con 10, se encuentra Brasil, que le arrebató a Venezuela (fue goleado 4 a 0 por Bolivia y quedó quinto, con nueve) dicho lugar al vencer por la mínima diferencia a Ecuador, y sexto, con ocho y también con un boleto parcial al Mundial 2026, aparece la Tri. El repechaje hasta el momento estaría quedando en manos del conjunto guaraní, que suma seis unidades; mientras que el equipo boliviano, la Roja y el combinado incaico se estarían quedando afuera con seis, cinco y tres puntos, respectivamente.

Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas, tras la fecha 7 Canchallena

La semana próxima se disputará la octava jornada, en el cierre de la doble fecha FIFA, con los siguientes partidos: Colombia vs. Argentina, Ecuador vs. Perú, Chile vs. Bolivia, Venezuela vs. Uruguay y Paraguay vs. Brasil. Tras los enfrentamientos ante el combinado trasandino y el conjunto cafetero, la albiceleste jugará en octubre con Venezuela (V) y Bolivia (L), y en noviembre con Paraguay (V) y Perú (L). El certamen concluirá en 2025 con los últimos seis compromisos. En marzo, la selección nacional chocará con Uruguay (V) y Brasil (L); en junio con Chile (V) y Colombia (L); y por último, en septiembre, sus oponentes serán Venezuela (L) y Ecuador (V).

Los partidos de eliminatorias que se restan en este 2024

Fecha 8

Colombia vs. Argentina - Martes 10 de septiembre a las 17.30

Venezuela vs. Uruguay - Martes 10 de septiembre a las 18

Paraguay vs. Brasil - Martes 10 de septiembre a las 18

Chile vs. Bolivia - Martes 10 de septiembre a las 19

Ecuador vs. Perú - Martes 10 de septiembre a las 21.30

Fecha 9

Perú vs. Uruguay.

Venezuela vs. Argentina.

Bolivia vs. Colombia.

Chile vs. Brasil.

Ecuador vs. Paraguay.

Fecha 10

Uruguay vs. Ecuador.

Colombia vs. Chile.

Brasil vs. Perú.

Paraguay vs. Venezuela.

Argentina vs. Bolivia.

Fecha 11

Uruguay vs. Colombia.

Perú vs. Chile.

Venezuela vs. Brasil.

Paraguay vs. Argentina.

Ecuador vs. Bolivia.

Fecha 12

Colombia vs. Ecuador.

Brasil vs. Uruguay.

Bolivia vs. Paraguay.

Argentina vs. Perú.

Chile vs. Venezuela.

La selección argentina disputará su último partido del año frente a Perú, en la fecha FIFA de noviembre Aníbal Greco

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Al término de las eliminatorias sudamericanas, los seleccionados que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos-México-Canadá en 2026. El que termine en el séptimo lugar, en tanto, deberá afrontar un repechaje ante una selección de otra confederación (aún no está confirmado qué continentes se enfrentarán en esos duelos).

