Horario del Superclásico entre Boca y River de este domingo 9 de noviembre

El partido correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura se disputará en la Bombonera; ambos equipos pelean por clasificar a octavos de final y a la Copa Libertadores 2026
Semana de Superclásico. Boca Juniors y River Plate se enfrentarán el próximo domingo 9 de noviembre en la Bombonera en el encuentro correspondiente a la penúltima fecha de la primera etapa del Torneo Clausura 2025 con el objetivo en común de clasificar a octavos de final y, también, a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual.
El partido está programado a las 16.30 y será el primero que se desarrollará en la jornada de los cinco que están previstos. Luego se enfrentarán Sarmiento vs. Instituto en Junín; Banfield vs. Aldosivi de Mar del Plata; Tigre vs. Estudiantes de La Plata; y Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz.
El xeneize domina la zona A del certamen con 23 puntos gracias a seis victorias, cinco empates y tres derrotas y está a un paso de los playoffs. Acumula dos triunfos en fila y llega en un momento positivo al choque con el Millonario, más allá de que su temporada no está a la altura de su historia y, de hecho, no celebró ningún título hasta el momento.
El conjunto del barrio porteño de Núñez, por su parte, está sexto en el grupo B con 21 unidades producto de seis alegrías, tres igualdades y cinco caídas, las cuáles sufrió en sus últimos seis compromisos y se sumergió en una crisis deportiva de la que no puede salir y que incluye las eliminaciones en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras y en semifinales de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Al igual que Boca, River no dio ninguna vuelta olímpica este año y, por eso, pujan por clasificar a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. El xeneize se ubica segundo con 56 puntos y el Millonario, tercero con 52. En ese contexto, el duelo entre sí es clave porque el equipo de Claudio Úbeda se puede asegurar el segundo puesto y, en consiguiente, ingresar a la etapa de grupos del próximo certamen continental sin depender de ganar el Clausura.
El historial del Superclásico
Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 264 veces a lo largo de la historia, con 92 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones.
- Por ligas nacionales se cruzaron en 216 oportunidades, con 78 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.
- Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.
- En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el conjunto riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.
Los últimos cinco Superclásicos
- 27/9/2024 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.
- 21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0 - 1 River
- 21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2 - 3 Boca.
- 25/2/2024 - Copa de la Liga Profesional - Fecha 7: River 1 - 1 Boca.
- 1/10/2023 - Copa de la Liga Profesional - Fecha 7: Boca 0 - 2 River.
