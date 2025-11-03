Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores

Boca Juniors está a un paso de la Copa Libertadores 2026, uno de los objetivos que tiene en el cierre de una temporada en la que todavía no pudo festejar ningún título, luego de la gran victoria ante Estudiantes de La Plata como visitante 2 a 1 en el estadio UNO con la que se afianzó en el segundo puesto de la Tabla Anual.

El xeneize tiene 56 puntos gracias a 16 triunfos, ocho igualdades y seis caídas y es escolta de Rosario Central, líder con 62 e inalcanzable para todos los dmás clubes. Lo trascendente para el elenco del barrio porteño de la Boca es que le sacó cuatro unidades de ventaja a River Plate, que perdió sorpresivamente frente a Gimnasia en el Monumental 1 a 0 y quedó con 52 producto de 14 alegrías, 10 igualdades y seis derrotas.

Para acceder al máximo certamen continental del año próximo a través de la clasificación en la que se suman los puntos obtenidos en el Apertura y Clausura, no debe caer más allá del tercer lugar. Como solo restan dos jornada para concluir el fixture, el equipo de Claudio Úbeda necesita sumar tres unidades de las seis que quedan en juego. En caso de que termine del cuarto lugar hacia abajo y de que no se liberen cupos, entrará a la Copa Sudamericana 2026.

El combinado dirigido por Claudio Úbeda, que heredó la dirección técnica tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, tiene por delante dos partidos más que contabilizarán para la Tabla Anual y serán el Superclásico con River Plate y Tigre, ambos en la Bombonera. En caso de avanzar a los playoffs del Clausura, los duelos que dispute no se tendrán en cuenta para la clasificación general.

Fixture de Boca en el Torneo Clausura

Vs. River Plate (L) - Domingo 9 de noviembre a las 16.30 en la Bombonera.

Vs. Tigre (L) - Fecha a confirmar.

Además de la Tabla Anual, Boca puede clasificarse a la Copa Libertadores 2026 como campeón del Torneo Clausura 2025, en el que lidera la zona A con 23 puntos y está cerca de avanzar a los octavos de final.

Una cuestión a tener en cuenta por Boca Juniors en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar de acuerdo a los clubes que sean campeones de torneos nacionales e internacionales. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir al xeneize si es que no conquista el Clausura y se cae de los primeros tres lugares de la Tabla Anual.

El otro equipo a considerar es Rosario Central, que se aseguró su incursión en la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y en caso de ganar el Clausura, liberará su cupo. Si Lanús gana la Copa Sudamericana y accede por ese logro a la próxima Libertadores, no liberará cupo porque ya no puede alcanzar los tres primeros puestos de la Tabla Anual.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, quiere meter a Boca en la Copa Libertadores 2026 Manuel Cortina

Plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)