Así será el descargo que presentará la AFA en la Justicia contra la denuncia de Guillermo Tofoni

“No hay delito”. Esa será la premisa del descargo que preparan los abogados de la AFA y que será presentado en los próximos días al juez Julián Ercolini. Es que el juez instruye la causa generada tras la denuncia formulada por el empresario Guillermo Tofoni, dueño de la empresa World Eleven, contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Allí se habla de un supuesto desbaratamiento de derechos y lavado de dinero. Los letrados insistirán el planteo que ya hizo la Casa del Fútbol mediante una notificación a la empresa de quien fuera el organizador de los partidos amistosos de la Selección: el contrato firmado en mayo de 2021, y que en teoría regía hasta 2030, no fue refrendado por el comité ejecutivo de la AFA y no tiene la rúbrica del secretario general de la entidad, Víctor Blanco. Sí figuran, en cambio, las del propio Tapia y la del secretario ejecutivo de la presidencia de AFA, Pablo Toviggino.

El estatuto de la AFA es claro: la firma del presidente de la AFA en un contrato “carece de validez” si no está acompañada por la del secretario general. En este caso, Víctor Blanco, presidente de Racing. Así, la “formalidad legal” del convenio (asegura la AFA) no se cumplió. Además, el comité ejecutivo de la Casa del Fútbol rechazó la renovación en septiembre de 2021. “Tomó la palabra el Secretario General (Blanco), quien manifestó que no resulta conveniente para la AFA suscribir dicho contrato, puesto que el mismo no implicaría ningún beneficio directo para la institución” , dice el boletín oficial de la reunión del comité ejecutivo celebrada el 29 de septiembre de 2021.

El empresario Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven, denunció en la Justicia a Claudio Tapia, presidente de la AFA

El documento oficial de la AFA ahonda en el tema: “Luego de una breve deliberación, los presentes en dicha reunión, integrantes del Comité Ejecutivo, resolvieron por unanimidad rechazar la propuesta de la empresa World Eleven, por considerar que dicho contrato no constituye un beneficio directo para la institución, considerando perjudicial que AFA ceda en forma exclusiva y por tantos años los derechos relativos a la organización de partidos amistosos, resultando más beneficioso y redituable para esta institución que, de efectuarse alguna cesión, se realice en relación a determinados y particulares eventos para las que sea necesaria y conveniente”. En 2022, el amistoso previo al Mundial de Qatar ante Emiratos Árabes no fue organizado por Tofoni.

El mismo estatuto dice que es competencia del comité ejecutivo la administración de la AFA. En ese sentido podrían incluirse los contratos y negocios comerciales que la entidad quiera celebrar. En las oficinas de Ezeiza y la calle Viamonte no dudan: “La función general del comité es llevar adelante la gestión de la asociación. En ese marco, la costumbre es que todos los contratos o propuestas de negocios sean puestas a su consideración”. Eso, dicen en la AFA, fue lo que ocurrió con la renovación de World Eleven.

Julián Ercolini, el juez federal que tiene a su cargo la causa impulsada por Tofoni contra Tapia por los derechos de los amistosos de la Selección

Los amistosos de 2023

En su descargo, la AFA también dirá que los amistosos ante Panamá y Curazao de marzo pasado no fueron organizados a través de una empresa o de un intermediario, sino que se firmaron los contratos en forma directa con las federaciones de fútbol de ambos países. Esos dos partidos, en los que la Selección celebró la obtención de su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022, son la piedra angular del conflicto. En su denuncia, Tofoni dice que los derechos comerciales y organizativos le correspondían a él, de acuerdo a lo que establece el contrato de la discordia, firmado en mayo de 2021 y con validez (siempre según el empresario) hasta 2030. La AFA disputará en el juzgado este punto de vista.

Los contratos con Panamá y Curazao (que podrían ser aportados incluso como material probatorio) desmentirían la actuación de una empresa con sede en Miami llamada ProSport Live LLC, y que según Tofoni “se creó unos meses antes” de los partidos. En su denuncia, el ex intermediario de partidos internacionales asegura que Tapia contrató a esa compañía estadounidense para estos dos partidos. El juez Ercolini, en tanto, ya libró un exhorto a sus colegas de aquel país para conocer todos los movimientos de la empresa. El magistrado requirió la fecha de constitución de la compañía, los datos de quienes confeccionaron la empresa, su objeto social, el domicilio, el capital social y todas aquellas modificaciones en su directorio y en su composición accionaria desde su creación. Además, pidió saber quiénes la administraron y quiénes fueron sus beneficiarios finales.

Escena del partido amistoso que disputaron Argentina y Curazao en Santiago del Estero Aníbal Greco - LA NACIÓN

Según Tofoni, la AFA celebró “un extraño contrato con otra empresa, recientemente creada y sin experiencia en el rubro, que tiene por objeto el otorgamiento de las mismas facultades, sin que le importase la obvia plena vigencia del acuerdo”. Es por ello que presentó esta denuncia, cuya investigación está a cargo de Ercolini y tiene a Eduardo Taiano como fiscal. De todas formas, en la AFA están convencidos de que la figura de “lavado de dinero” no tendrá fuerza porque, insisten, “no hay delito existente”.

En su defensa, los letrados dirán que la AFA “cobró dinero” por los partidos amistosos, algo que, según los abogados “no ocurría en los últimos años”. Este razonamiento va en línea con los últimos tuits publicados por Pablo Toviggino en sus redes sociales. Allí criticó a Tofoni y recalcó que lo único que hacía la gestión encabezada por Tapia era defender los derechos de la selección y de los clubes que integran el fútbol argentino. El empresario, por su parte, lo querelló por amenazas. La historia continuará...

