Aston Villa ganó con un Dibu Martínez que falló y fue salvador, y Cuti Romero padeció la goleada de Arsenal

La Premier League tuvo poca acción durante este domingo, pero fundamental para la continuidad del desarrollo de la tabla de posiciones. Con participación argentina en los únicos dos encuentros que se jugaron: Emiliano Martínez tuvo un error inicial clave, pero su Aston Villa se recuperó y terminó imponiéndose como visitante para recuperar terreno, mientras que Cristian Romero padeció el Derbi del norte de Londres frente a un Arsenal intratable y que saca seria distancia.

Morgan Rogers del Aston Villa celebra tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Leeds el domingo 23 de noviembre del 2025. (Danny Lawson/PA via AP) Danny Lawson - PA

En el primer turno, Aston Villa visitó a Leeds United, equipo de la zona baja. Una buena oportunidad para que los Villanos se pudieran reposicionar en lo alto, aunque no estaba en la planificiación lo ocurrido en los primeros minutos del duelo. Mucho menos por el protagonista de la acción: a los 8, Dibu se quedó esperando que cayera la pelota en sus manos tras un tiro libre y una segunda jugada que puso la misma en lo alto, pero su (in)decisión le permitió al volante alemán Anton Stach ganar la disputa. Cuando estaba por ingresar, el zaguero inglés Ezri Konsa pudo salvarla sobre la línea, pero la mala fortuna hizo que la pelota rebotara en el atacante teutón Lukas Nmecha y fuera gol del local.

Es cierto que el mismo goleador le puso el codo a la altura de las costillas del arquero argentino al momento en el que éste estaba por tomar la pelota, acción que bien pudo haber sido revisada para anular el tanto, pero no ocurrió. Incluso, la reacción del campeón del mundo pareció marcar que el contacto no fue suficiente: se tiró una vez que vio que no había podido quedarse con el balón. Evidentemente, el VAR no compró y terminó en error.

¡QUE ATAJADA, DIBU! Gran reacción de Emiliano Martínez para evitar el 2-0 del Leeds.



Se pudo reivindicar a la media hora de juego cuando el norteamericano Brenden Aaronson capturó otra segunda jugada desde la puerta del área y realizó una volea de arriba hacia abajo peligrosa, con el marplatense tapado casi en su totalidad, pero logró visualizarla con lo justo como para taparla abajo de manera fantástica. Así, el encuentro siguió con una derrota, pero no agravada.

Con la desventaja, Emiliano Buendía, el otro jugador del equipo que estuvo en la última gira del seleccionado nacional, fue reemplazado antes del comienzo del segundo tiempo por el neerlandés Donyell Malen. Desde ahí, el visitante reaccionó. Porque, justamente, el ingresante recibió en el área, desbordó y sacó un centro raso al primer palo que anticipó Morgan Rogers, cuando apenas se jugaba el segundo minuto del complemento.

Jayden Bogle marca a Emiliano Buendia, de Aston Villa (Photo by Michael Regan/Getty Images) Michael Regan - Getty Images Europe

Ese hombre sería el héroe. Es que el compromiso, que se hizo duro, lo destrabó a falta de 15 minutos con un tiro libre excepcional. Desde detrás del área, abrió su diestra como para impactar la pelota con el centro del pie, como lo solía hacer Cristiano Ronaldo: el viaje corto tomó un recorrido viboreante que confundió al arquero Lucas Perri, que quedó parado.

¡SIEMPRE DIBU! Otra gran salvada de Emiliano Martínez para evitar el 2-2 de Leeds en el final del partido.



Incluso, Martínez volvió a aparecer fantásticamente para cuidar la ventaja: faltando tres minutos para el final, desvió el cabezazo del neerlandés Pascal Striujk. Comenzó fallando, sostuvo la desventaja corta y salvó el triunfo. Desahogo para él y su Villa, que se reubicó cuarto con 21 puntos, a ocho del líder Arsenal.

El resumen del triunfo Villano

Porque los Gunners están firmes y enfrentarse a Tottenham en el derbi de Londres era una buena prueba como para comprobarlo. No dejó dudas. Cuti Romero lo sufrió, claro. Comenzó igualado, aunque siempre dominante el local, como se preveía. Hasta que el arco se abrió: en cuestión de cinco minutos ya empezó a liquidar el clásico.

Cristian Romero lidió contra el duro vértigo de Arsenal, pero pocas soluciones pudo aportarle a su equipo, que se fue del Emirates Stadium goleado con una noche excepcional de Ebeerechi Eze. BEN STANSALL - AFP

A los 36, un pase excelso del español Mikel Merino habilitó al belga Leandro Trossard, que debió hacer un giro tras el control para poder rematar de zurda contra uno de los palos. Y a los 41, el inglés Eberechi Eze recibió en el área, se filtró entre dos hombres y su derechazo (entre más piernas rivales) se introdujo por el mismo palo del primer gol.

Romero, fastidioso, abrió sus brazos ante tanta facilidad para la acción del segundo gol, que lo tuvo ajeno al roce por el vértigo y la movilidad del puntero. Para colmo, antes del primer minuto del segundo período ya se había alejado más la igualdad: Eze volvió a recibir en la medialuna y, antes del cruce del cordobés, con un delicado zurdazo volvió a colocarla en el mismo sector.

Las acciones destacadas de la goleada de Arsenal

Apenas el bombazo de Richarlison, desde tres cuartos y por encima del arquero David Raya, fue un mínimo suspenso que no se sostuvo y terminó por derrumbarse a los 31. Por el gol de Eberechi, otra vez. Era su noche, la que esperaban en el lado rojo de Londres.

Con la misma templanza, recibió en la zona de peligro, hizo pasar de largo a la desesperación de un defensor y abrió el pie derecho para colocarla en el palo izquierdo del italiano Guglielmo Vicario. Hat-trick, 4-1 y liderazgo absoluto, con 29 unidades y seis de ventaja por sobre Chelsea, ubicado segundo.