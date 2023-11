escuchar

Atlético de Madrid goleó por 6 a 0 a Celtic y quedó muy cerca de la clasificación para los octavos de final de la Champions League, aprovechando su gran momento de juego y goles, impulsado por los renovados Antoine Griezmann y Álvaro Morata, el máximo artillero de la competencia. Dos del francés, dos del español, en el festival en el estadio Metropolitano.

El equipo rojiblanco marcha primero en el grupo E con 8 puntos y supera a Lazio y Feyenoord, que luchan por el segundo lugar. Diego Simeone cambió el pizarrón: convirtió a su Aleti, un equipo de autor (defensivo o, al menos, equilibrado) en un volcán ofensivo. La goleada al conjunto escocés fue solo la última prueba. Hay datos relevadores (inesperados en esta temporada) que confirman esta teoría del cambio brusco del conductor de 53 años, que desde hace 12 temporadas está en la mitad roja y blanca de Madrid, una de las ciudades más futboleras del mundo.

Gol de Álvaro Morata, el máximo artillero de la Champions, con 5 tantos. JAVIER SORIANO - AFP

El argentino, además, ocupa el décimo puesto del ranking de los 50 mejores directores técnicos del mundo elaborado por una revista inglesa especializada en fútbol, y que encabeza el español Josep Guardiola, de Manchester City. La publicación Fourfourtwo (”4-4-2″) elabora un escalafón, en el que Pep es seguido por el alemán Jürgen Klopp (Liverpool), el Italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid), el español Mikel Arteta (Arsenal) y el alemán Thomas Tuchel (Bayern).

Simeone se ubica 10°, todo un mérito. De Cholo, la publicación destacó la “longevidad” y sus “impresionantes” logros, especialmente “frente al poder de Barcelona y Real Madrid”. Y advierte: “No sólo por haber competido, sino también por haberles ganado”. Entre los 50 mejores figuran otros dos argentinos: Mauricio Pochettino, 18º, a cargo de Chelsea, y Martín Demichelis, de River, en el casillero 35.

"Tranquilidad", pide Cholo Simeone en un lapso de pausa dentro del volcán ofensivo en el que convirtió a su Atlético de Madrid. Jose Breton - AP

Atlético había rescatado apenas un 2-2 en Glasgow, pero este miércoles mostró otra vez que está en un gran momento y dejó definitivamente de ser el equipo ultradefensivo de los inicios de Cholo y sorprende en la campaña con su efectividad goleadora. “Se ha visto un Atlético de Madrid protagonista y a mucha gente le encanta”, dijo el defensor Miguel Hermoso, que admite que está jugando más adelantado.

La impronta tiene su historia. Vale una cita del propio Simeone, que suele luchar contra los que lo señalan con el dedo. “Me etiquetan con que soy defensivo y nunca vieron un partido de Atlético de Madrid. Pero dicen que el equipo es defensivo porque ya está instalado”, replicó alguna vez.

Para Simeone, el futbolista procura el triunfo más allá de cómo lo consiga. “El jugador quiere ganar, no le importa cómo. Juega por ese objetivo, no solo por jugar bien”, decía. Guardiola, el abanderado de la audacia, describió al argentino tiempo atrás: “No voy a gastar un segundo en debates estúpidos. Después de ver al Atlético, noto que hay un concepto equivocado sobre su manera de jugar. Simeone es más ofensivo que lo que la gente cree”.

Simeone y Pep Guardiola, en un cruce de abril de 2022; el DT español nunca creyó que el Atleti de Cholo fuera defensivo. OLI SCARFF - AFP

El conjunto rojiblanco acumula 38 goles en 16 partidos oficiales en esta temporada, frente a los 18 tantos que sumaba en la 2022/2023 a esta misma altura y los 21 de la anterior. Del total de goles en la actual campaña, 26 fueron en LaLiga, en la que Atlético tiene su mejor inicio de curso desde el 2020/2021, en el que en las primeras 12 jornadas anotó 23 veces y acabaría ganando el campeonato español. Ahora lo supera solamente Girona, inesperado puntero, con 29 conquistas. Dos datos: Barcelona suma 24, y Real Madrid, 23.

“Hay empuje, energía, y se vibra. Es un lindo momento, que tenemos que cuidar nosotros y los aficionados”, afirmó Simeone sobre la gran racha colchonera.

Abrazos en Atlético, con el argentino Ángel Correa, campeón del mundo, en medio de la alegría y algún cartel disparatado detrás. JAVIER SORIANO - AFP

El buen presente goleador de Aleti, cuarto en LaLiga, está sostenido en el que atraviesan sus delanteros Griezmann y Morata, que marcaron dos cada uno en el festival en su casa, frente a una multitud. Saúl Ñíguez y Samuel Lino consiguieron los otros dos.

Más allá de que se benefició por la expulsión a Daizen Maeda a los 22 minutos (ya estaba 1-0), el ganador se hizo fuerte en la posesión, con 65 por ciento, y en el número de remates, 27 (12 al arco). Y no solo eso: es ahora el equipo más goleador de la Champions a la par de Manchester City, con 12 en cuatro actuaciones. Y el mayor goleador del certamen es Morata, con 5. Además, marcó 7 en la liga (en 10 partidos) y 4 en el seleccionado español, en la misma cantidad de encuentros. Todo un revivir, a los 31 años.

El francés Griezmann, en tanto, se convirtió en el catalizador del juego ofensivo rojiblanco por el que pasa todo el ataque. Acumula 11 goles en 15 partidos en la temporada, incluidos siete en el campeonato español. Suma 168 tantos con la camiseta colchonera, y se encuentra apenas 5 goles abajo de la marca histórica de la leyenda Luis Aragonés, 173.

Junto a Griezmann, Morata es el otro gran impulsor de Atlético en la 2023/2024, con 12 tantos y dos asistencias en 14 encuentros. El capitán de la selección española y el campeón mundial en Rusia 2018 ocupan, cada uno, la segunda posición de la tabla de goleadores de LaLiga, con 7 tantos, detrás de los 10 del inglés de Real Madrid Jude Bellingham.

Compacto de la goleada de Atlético de Madrid

“Tiene características de delantero de área que no tiene ningún otro. Álvaro es profundo, estira el equipo, tiene altura. Es fundamental”, detalló Simeone en una entrevista reciente con el diario As. Ahora, sobre el 6-0 a Celtic, dijo: “Fue un partido extraordinario y en nuestro estadio”. Cholo está convencido de que el público “invita a tener ese plus” sobre el campo. Su conjunto acumula 15 victorias ligueras consecutivas en su feudo, superando las 14 que había logrado hacía una década. Destrozó a Celtic y lanzó un mensaje al mundo del fútbol. Atlético de Madrid es un equipo de autor. Ofensivo por donde se lo mire.

LA NACION