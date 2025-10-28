Atlético de Madrid le ganó a Betis con un golazo de fuera del área de Giuliano Simeone

Atlético de Madrid logró este lunes su primera victoria de la temporada fuera de casa, al imponerse sobre Betis por 2 a 0 en el estadio de La Cartuja, en el encuentro que cerró la 10ª jornada de La Liga.

El equipo rojiblanco no tardó en abrir el marcador, con un remate de volea (de zurda, de fuera del área) de Giuliano Simeone, que ingresó junto a un palo y amplió Alex Baena con otra joya, en el tiempo agregado de la primera mitad.

La dedicatoria de Giuliano Simeone con una "F" para su sobrino recién nacido 😍😍😍



Hoy le tocaba marcar. pic.twitter.com/2ERLFzmfZi — Iván (@IvaanBlanco26) October 27, 2025

Con este triunfo, el conjunto colchonero dirigido por Diego Simeone se coloca cuarto, con 19 puntos, a ocho del líder Real Madrid, que venció este domingo a Barcelona (2-1), segundo con 22 unidades, en el Santiago Bernabéu.

Betis, que juega sus partidos como local en el estadio de la Cartuja mientras se realizan las obras de renovación del Benito Villamarín, queda en ahora sexta posición, con 16 puntos.

Los dirigidos por Diego Simeone salieron lanzados desde el pitazo inicial. Y pronto encontraron recompensa.

Después de la F, el corazón: Simeone vivió una noche especial CRISTINA QUICLER - AFP

El hijo del Cholo enganchó una pelota con la zurda para marcar el gol más rápido de su equipo en el campeonato esta temporada. Y fue su tercer gol en la temporada, con una dedicatoria especial.

Hace dos días, fue tío.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone, uno de sus hermanos y recientemente retirado compartieron la noticia más feliz de sus vidas: el nacimiento de Faustino, su primer hijo. La modelo y el exfutbolista lo anunciaron con una publicación compartida en sus redes sociales.

De padres a hijos… 🏧❤️♾️ pic.twitter.com/h7B4zi7E1b — Gianluca Simeone (@GianSimeone) October 27, 2025

Carolina Baldini, madre de Gianluca, reflejó la felicidad por la llegada de su primer nieto. “Hoy mi corazón se agrandó un poquito más. Ser mamá fue un regalo… ser abuela, una bendición. Sos tan lindo Fausti", escribió la exmodelo junto al emoji de un corazón.

El delantero de la selección, apenas lanzó el zurdazo, buscó la complicidad de una cámara, para retratar con sus manos la letra F, en una señal inequívoca para su sobrino. Al rato, su hermano subió en las redes una imagen de padre e hijo, vestidos con la indumentaria de Atlético de Madrid.

Durante el encuentro, el conjunto que conduce el chileno Manuel Pellegrini asumió riesgos y puso en apuros al esloveno Jan Oblak, que tuvo que esforzarse para frenar una clara oportunidad del marroquí Ez Abde.

🗣💬🎥



"El equipo nunca bajó los brazos y luchó hasta el final".#DíaDeBetis #RealBetisAtleti pic.twitter.com/HNv0xDiadk — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) October 27, 2025

En un contragolpe llegó el gol de Baena, que enmudeció a la grada del Betis. El equipo andaluz no se amilanó tras la reanudación. Abde pudo descontar. Con el tiempo, el fuego local se fue apagando. Y Atlético celebró la primera victoria como visitante en el torneo.

“Hemos hecho una primera parte bastante buena. En la segunda, nos metimos demasiado atrás y les dimos opciones claras”, afirmó Oblak a Movistar+ al término del encuentro, antes de reconocer que está recibiendo demasiados goles.

En las diez fechas disputadas, el esloveno sufrió 10 goles, toda una novedad para su carrera, sobre todo en un conjunto que suele hacer un culto de la defensa.

“Se encontraron con un gol tempranero que les dio confianza. Generamos situaciones como para marcar. El gol de Baena nos golpeó, pero en el segundo tiempo lo intentamos. Tuvimos varias situaciones para descontar”, declaró Gio Lo Celso, otro jugador de selección, de buen partido.

“Me quedo con el partido de hoy. Lo anterior ya queda atrás y hablemos de lo de hoy donde el equipo jugó un muy buen partido, sobre todo el primer tiempo, con la ventaja de 2-0 y pudiendo haber hecho un gol más, aunque es verdad también que Oblak hizo una parada muy buena a Abde”, señaló Simeone en rueda de prensa. Es que el Aleti sufrió duros golpes en la Champions League. Y no atraviesa su mejor versión.

“Le doy la importancia que tiene haber ganado de visitante, como hemos buscado en otros partidos y no ha podido ser. Esperemos poder seguir en esta línea”, advirtió el flamante abuelo, de 55 años.