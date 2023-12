escuchar

Diego Simeone volvió a ser puesto en la mira en Atlético de Madrid este fin de semana. A pesar de haber culminado una brillante etapa de grupos de la Champions League, donde terminó puntero de la zona E, este sábado recibió un duro golpe a manos de Athletic de Bilbao, que lo superó por un margen mucho más grande de lo que sugiere el resultado final de 2-0 y lo alejó de la punta de la Liga española, que hoy defiende Girona. El “Cholo”, no obstante, se mostró inmutable: “¿Preocupado? Es el día en el que más tranquilo estoy”.

La preocupación externa llegó, en gran medida, porque Athletic había superado a su rival en lo que más se lo caracteriza: la energía y la entrega. Desde los primeros minutos del partido, los dirigidos por Ernesto Valverde salieron a jugar un fútbol frenético y directo, y acumularon llegadas al arco que hicieron reaccionar al arquero Jan Oblak tan pronto como en el tercer minuto de disputa. Incluso se pudo poner en ventaja en el primer tiempo, cuando a los 35 el turco Caglar Soyuncu derribó a Nico Williams en el área, pero luego Oihan Sancet envió su penal muy por arriba del travesaño.

La decepción de Rodrigo de Paul y Memphis Depay ante la derrota de Atlético de Madrid a manos de Athletic de Bilbao ANDER GILLENEA - AFP

Aquella oportunidad desperdiciada no desmotivó a los vascos que siguieron buscando romper con la resistencia colchonera, y el primer gol terminaría llegando a los 5 del segundo tiempo, por vía de un centro preciso de Ander Herrera que dejó libre a Gorka Guruzeta para definir ante Oblak y convertir el 1-0. Pero el momento consagratorio del partido llegó a los 18, cuando Williams recibió un pase ante la marca de Mario Hermoso y Axel Witsel, frenó, se hizo un espacio para la zurda y sacó un remate inalcanzable que hizo delirar al estadio San Mamés, para el 2-0 definitivo.

Al término del encuentro, que contó con Nahuel Molina desde el arranque y Rodrigo de Paul y Ángel Correa desde el banco de suplentes, Simeone expresó su tranquilidad a pesar del desarrollo con un fuerte respaldo a sus dirigidos: “Estoy muy tranquilo porque sé lo que los chicos me están dando y estoy con ellos a muerte. Están jugando muy seguido, están dando el máximo. Hoy no pudimos mostrar lo que queríamos, pero nada que reprocharles, absolutamente”.

A pesar de esa muestra de apoyo, fue ineludible la cuestión de que se trató de la tercera caída de visitante consecutiva por el campeonato local, algo que el propio DT reconoció como un problema: “No estamos siendo fuertes fuera de casa y es algo que se repite ahora en tres partidos seguidos. Así que seguramente tendremos que intentar mejorar esa parte importantísima del equipo, ya que obviamente para la regularidad de un torneo los partidos de casa son tan fundamentales como fuera de casa”.

En tanto, Simeone felicitó también a su rival por el planteo del encuentro, particularmente en los primeros 45 minutos: “En todo momento fueron mejores en cualquier cosa que podamos estudiar del primer tiempo. Fueron superiores y nosotros no pudimos jugar el partido que imaginamos, claramente”.

Sevilla y Barcelona no levantan cabeza

Barcelona también desperdició una oportunidad de acercarse más a los de arriba como consecuencia de su empate por 1-1 ante Valencia, su tercer partido al hilo sin conocer el triunfo. El conjunto que dirige Xavi Hernández cuenta con varios lesionados en su plantel, pero recuperó a un soldado importante como Robert Lewandowski para este encuentro, aunque el gol de su equipo no llegaría por medio del polaco, sino de Joao Félix. El detonante para ese primer tanto fue un pase flotado exquisito de Frenkie de Jong que luego Raphinha controló para asistir al portugués, cuando corrían 9 minutos del segundo tiempo.

Pero como se volvió costumbre en lo que va de la temporada, el conjunto culé no pudo mantener la ventaja durante todo el desarrollo, y 15 minutos después Hugo Guillamón firmó un auténtico golazo al bajar un pelotazo al borde del área, eludir a la defensa blaugrana y sacudir con un derechazo preciso a colocar que no pudo despejar el arquero Iñaki Peña. La igualdad acortó la brecha con Girona a 6 puntos, pero que se pueden convertir en 9 si el otro equipo catalán vence a Alavés el lunes, y Xavi no pudo ocultar su fastidio en la conferencia posterior: “Debemos ser uno de los peores equipos en efectividad de Europa. Hoy siento frustración”.

Pero el equipo que tuvo el peor sábado en España fue, con mucha holgura, Sevilla. El uruguayo Diego Alonso se encontraba bajo intensa presión al momento de recibir a Getafe en Andalucía, y el conjunto que comanda José Bordalás le propinó un categórico 3-0 que lo dejó al borde de los puestos de descenso; quedó igualado en puntos con Cádiz y Celta, y solo la diferencia de gol lo aleja hoy de la zona roja.

Aquel golpe fue demasiado para el director deportivo del club, Víctor Orta, que después del partido llamó a una conferencia de prensa para anunciar el despido del extécnico de Cruz Azul y la selección uruguaya, que no ganó ni un partido por la Liga ni la Champions League, donde terminó último en su grupo: “La calidad de su trabajo no ha sido devuelta con resultados, y en el fútbol a veces no vale toda la calidad del trabajo de Diego para continuar en el cargo. Tenemos que buscar una reacción y es la destitución del entrenador”.

