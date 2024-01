escuchar

Este jueves, desde las 17.30 (hora argentina), Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizan una nueva edición del clásico madrileño, esta vez en el marco de los octavos de final de la Copa del Rey 2023-24. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Guillermo Cuadra Fernández, se disputa en el estadio Cívitas Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DGO.

Es el segundo derbi en apenas cinco días. El domingo pasado, el Merengue derrotó a los Colchoneros por 5 a 3 en la semifinal de la Supercopa de España, que se disputó en Arabia Saudita y que dejó como campeón justamente a los de la Casa Blanca tras la goleada por 4 a 1 ante Barcelona en la final. En la instancia de los cuatro mejores, los goles del equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti fueron convertidos por Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Joselu y Brahim Díaz mientras que Rudiger en contra, Antoine Griezmann y Mario Hermoso anotaron para los comandados por Diego ‘Cholo’ Simeone.

Real Madrid viene de consagrarse campeón en la Supercopa de España, en Arabia Saudita Str - AP

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: todo lo que hay que saber

Octavos de final de la Copa del Rey 2023-24.

Día: Jueves 18 de enero.

Hora: 17.30 (horario argentino).

Estadio: Cívitas Metropolitano.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 17.30 (hora argentina) en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para seguir el encuentro por streaming (se requiere una suscripción activa).

En la previa del encuentro, el ‘Cholo’ habló en conferencia de prensa y, además de asegurar que su equipo no hará un “pasillo” para homenajear al Merengue por su consagración en la Supercopa de España, también aseguró que necesitan el apoyo de la hinchada: “Está claro que no es un partido más porque también tiene una eliminatoria detrás. No hay margen. Necesitamos a nuestra gente, que el ambiente esté como suele estar en el Metropolitano y ojalá que desde adentro nosotros podamos transmitirle las mejores energías a la gente para que nos acompañe”, aseguró el entrenador de los colchoneros.

Quien también dialogó con los medios fue Ancelotti, quien aseguró que el de este jueves será un duelo más complejo que el de la Supercopa: “Tenemos que pensar que jugamos ante un rival muy fuerte, estoy convencido de que será mas difícil que la Supercopa. Es otro título, serán dos equipos que pueden ganar la Copa del Rey. Eso aumenta la importancia, es una eliminatoria directa. Nosotros estamos centrados en hacer lo máximo para ganar”, afirmó.

Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, persigue el objetivo de ganar otro título con el Merengue RFEF - RFEF

Posibles formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Axel Witsel, José María Giménez, Mario Hermoso, Samuel Lino; Rodrigo de Paul, Koke, Saúl; Antoine Griezmann y Álvaro Morata.

Jan Oblak; Marcos Llorente, Axel Witsel, José María Giménez, Mario Hermoso, Samuel Lino; Rodrigo de Paul, Koke, Saúl; Antoine Griezmann y Álvaro Morata. Real Madrid: Kepa; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurelien Tchoaumeni, Luka Modric; Jude Bellingham; Rodrygo y Vinícius.