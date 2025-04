Atlético Tucumán vs. Independiente: cuándo se juega el partido pendiente del Apertura 2025

La fecha 14 del Torneo Apertura 2025 no se completó. De los 15 partidos programados, se disputaron 14 y uno se suspendió: Atlético Tucumán vs. Independiente. Ambos equipos debían enfrentarse el viernes en el estadio Monumental José Fierro, pero el árbitro Darío Herrera aseguró que el campo estaba notablemente afectado por las fuertes lluvias que azotaron el norte del país y no estaba en óptimas condiciones, por lo que optó por postergar el compromiso, que fue reprogramado para el miércoles 30 de abril a las 21.

“La cancha está bastante complicada. El pronóstico dice que va a llover un largo rato. El campo de juego no está en condiciones, hay mucha agua en las áreas, en las líneas de gol... puede complicar mucho el partido y la integridad física de los jugadores. En estas condiciones es complicado. El partido no arranca, veremos qué decisión toman para cuando se juegue, pero eso ya no es decisión de nosotros“, dijo el árbitro tras confirmar la suspensión.

⚠️ El partido suspendido ante Atlético Tucumán fue reprogramado para el miércoles 30/4, a las 21.00, en el Estadio José Fierro.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/YeI8UVCuwu — C. A. Independiente (@Independiente) April 23, 2025

Con esta reprogramación por parte de la Liga Profesional, el ente que organiza y gestiona el Torneo Apertura bajo la supervisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Rojo pasará a tener un calendario aún más apretado que el que ya tenía, en el que deberá jugar cuatro partidos en 10 días. El domingo 27 de abril recibirá a Deportivo Riestra también por el Torneo Apertura, el miércoles 30 jugará ante el Decano, el domingo 4 de mayo visitará a Rosario Central y el martes 6 chocará con Boston River por la Copa Sudamericana.

En el Grupo A del Apertura, a falta de dos fechas para que concluya la primera ronda, los equipos que ya sacaron pasaje a la siguiente instancia son Boca, líder de la tabla de posiciones con 32 puntos, Argentinos Juniors (29), Huracán (27) y Tigre (25). En la B también hay cuatro clasificados a octavos: el líder Rosario Central, Independiente (28), San Lorenzo (26) y River (25).

La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque a partir de ello se definirá la localía en los cruces, con excepción de la final, programada para el 1° de junio a las 15.30 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

