Crisis interna en Atlético Tucumán: duro comunicado del plantel contra la dirigencia

Como sucede en otros clubes de Primera A, el clima interno que vive Atlético Tucumán, tras una seguidilla de derrotas y el reclamo de los jugadores, se vuelve cada vez más áspero. Ahora, el plantel publicó un duro comunicado contra la dirigencia del Decano. “No es un reclamo económico como intentaron instalar; es una acumulación de cosas”, expresaron a través de un texto difundido en las redes sociales de muchos de los deportistas.

El pasado lunes, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Atlético Tucumán perdió 2 a 1 como local ante San Lorenzo por el grupo B. Se trató de la tercera caída en los últimos cuatro partidos, aunque por ahora el club del norte clasifica como octavo para los playoffs.

Pero la derrota no fue una más: se dio en medio de las críticas al plantel luego de que los jugadores decidieran no concentrar previo al partido con la institución de Boedo debido a lo que atribuyeron a un problema interno. “Asumimos el error de no haber expuesto antes la situación que venimos viviendo dentro del club. Lo hicimos porque confiábamos en que la dirigencia iba a escuchar y mejorar las condiciones que venimos señalando hace tiempo”, comenzó el comunicado.

Crisis en Atlético Tucumán: el plantel explotó contra la dirigencia. captura de redes

“Queremos dejar en claro que esto no es un reclamo económico como intentaron instalar desde la dirigencia”, prosiguió el texto que los jugadores difundieron en sus redes sociales. “Nuestro malestar surge de una acumulación de situaciones que consideramos fundamentales para que Atlético Tucumán crezca como institución”, continuó el comunicado, donde también se destaca la preocupación por “el trato y cuidado hacia los empleados del club”, quienes, según los futbolistas, no reciben la atención ni el reconocimiento que merecen.

“La decisión de no concentrar fue tomada como última instancia porque intentamos varias veces con diálogo lograr un entendimiento mutuo. Era una manera de expresar nuestro malestar sin generar conflictos públicos ni afectar al hincha que siempre está y no tiene por qué cargar con problemas internos, intentamos resolverlo todo de manera interna y con respeto, como corresponde”, indicaron sobre la relación con la dirigencia.

Sobre el cierre, los jugadores lamentaron el mal momento del Decano: “Nos duele tener que llegar a este punto, pero creemos que el hincha merece saber la verdad. Defendemos esta camiseta con orgullo y queremos un Atlético Tucumán mejor. Atentamente: el plantel profesional de Atlético Tucumán”.