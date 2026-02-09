Balerdi, Medina y la pesadilla de Marsella frente a PSG: derrota durísima y puntajes por el piso

El clásico de la Ligue 1 francesa entre París Saint-Germain y Olympique de Marsella se resolvió por la vía rápida y contundente. Fue paliza del PSG por un 5-0 estrepitoso en el Parque de los Principes, en una jornada de pesadilla para Marsella, que tuvo como titulares a los defensores argentinos Leonardo Balerdi y Facundo Medina, mientras que el arquero Gerónimo Rulli fue relegado al banco por el DT italiano Roberto de Zerbi, que prefirió al neerlandés Jeffrey de Lange.

Impulsado por el Ousmane Dembélé de las grandes noches, PSG aplastó en el duelo que cerró la 21ª jornada de la Ligue 1 y, de paso, recuperó el primer puesto. Tras un período gris que ha durado varias semanas, los jugadores dirigidos por Luis Enrique (51 puntos) volvieron a su mejor nivel para este choque, retomando el liderato de la Ligue 1 por delante de Lens (49), que el sábado venció 3-1 a Rennes.

Facundo Medina intenta salir desde el fondo; el defensor de la selección se hizo un gol en contra (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP) STEPHANE DE SAKUTIN - AFP

Los vigentes campeones de Europa infligieron una de las derrotas más abultadas al Marsella en el Parque de los Príncipes. En un estadio en ebullición, los parisinos recuperaron la fluidez en su juego, con una presión más conseguida y lograron crear ocasiones a raudales, precisamente donde los delanteros habían flaqueado últimamente. “¡Ousmane, Balón de Oro!“, coreó el Parque de los Príncipes, en trance, tras los dos goles de Dembélé en la primera parte, que lanzaron este Clásico de un solo sentido.

El gol de Dembélé con gambeta ante Balerdi y Medina

Autor de un doblete, el Balón de Oro 2025 recuperó su serenidad de cara al gol y su presión incansable sobre la defensa marsellesa, muy a menudo en gran dificultad. Abrió el marcador con el interior del pie, servido de forma ideal por Nuno Mendes, que a su vez había recibido un pase delicioso de Désiré Doué a los 12 a minutos.

Facundo Medina parece pedir una explicación; el ex River sufrió mucho la velocidad de Dembélé (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

A continuación, en una jugada decisiva del partido, se las arregló solo para eludir a los argentinos Leonardo Balerdi y Facundo Medina, antes de definir con potencia frente a De Lange, a los 37. Balerdi, capitán del Marsella, quedó retratado en ese gol al fallar el despeje tras el pelotazo que buscaba al extremo, y luego fue dos veces gambeteado por Dembelé.

“En la primera parte de la temporada tuve muchos problemas físicos y ahora me siento mucho mejor. Estoy tomando mucho ritmo, hay partidos que se encadenan para mí y estoy cada vez mejor”, dijo Dembélé. El festival de PSG continuó con una multitud de ocasiones -pateó 22 veces al arco, incluidos cuatro tiros a los palos-, con Bradley Barcola y Désiré Doué más frescos que en los últimos partidos, pero aún sin eficacia de cara al arco.

Pasada la hora de juego, el PSG hundió de nuevo al OM en la crisis con tres goles: primero, uno en contra de Medina, que desvió accidentalmente al desviar un centro de João Neves (64); luego, el recién ingresado Khvicha Kvaratskhelia, completamente recuperado de su esguince de tobillo, amplió la diferencia con una magnífica volea a ras (66), asistido por Dembélé. Menos de diez minutos después, otro suplente, Lee Kang-In, se deshizo con facilidad de la defensa marsellesa para poner el broche.

En su primer clásico, el guardameta parisino Matvéi Safonov no tuvo trabajo. Y el nuevo fichaje Dro Fernandez, procedente del Barcelona, pudo disfrutar tranquilamente de sus primeros minutos con los colores del PSG. En lo extradeportivo, el clásico quedó marcado por cánticos insultantes y discriminatorios entonados en el Parque de los Príncipes, lo que provocó una interrupción momentánea a los 70 minutos.

Balerdi por acá, Dembélé por allá; el francés fue una pesadilla para el defensor de la selección (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP) GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Tras el encuentro, la prensa francesa cuestionó duramente a los jugadores de Marsella. El diario L’Equipe le dio el Balón de Oro como mejor jugador a Dembelé, con 9 puntos de valoración, y el “Balón de Plomo”, como el de peor desempeño, a Balerdi, calificado con un 1.

“Su partido cambió por completo después de su fallida intervención en el origen del segundo gol de Dembélé, que lo atormentó al borrarlo fácilmente. El resto del partido fue un auténtico calvario: quedó implicado también en el tercer y el cuarto gol parisinos, perdió pie en la segunda parte. Demasiado torpe y demasiado nervioso”, señaló en su comentario sobre el zaguero de la selección argentina.

Lo mejor del partido

Si Balerdi recibió un 1, tampoco le fue mejor a su compatriota Facundo Medina, punteado con un 2. “Como (el volante Quinten) Timber, fue uno de los pocos marselleses que puso ganas e impacto, que fueron útiles durante la primera media hora. Pero acabó siendo superado también por el exceso de nerviosismo. Superado por Dembélé en el segundo gol, luego marcó en propia puerta antes de intervenir demasiado tarde en el gol de Kvaratskhelia”, resumió. En todo caso, vale destacar que casi todo Marsella recibió puntajes bajos, entre ellos entrenador De Zerbi (2), el mundialista Benjamin Pavard (2), Timothy Weah (2) y los volantes Ethan Nwaneri y Mason Greenwood (2); el más alto fue el delantero argelino Amine Gouiri (4). Del lado del ganador, Dembélé se llevó el puntaje mayor (9)

En otros partidos del domingo, Le Havre sorprendió 2-1 al Estrasburgo y Angers venció 1-0 al Toulouse. Además, Niza-Mónaco y Auxerre-Paris FC terminaron sin goles.