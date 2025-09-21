LA NACION

Balón de Oro 2025: candidatos y cuándo se entrega

El prestigioso galardón reconoce al mejor futbolista de la temporada; Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister son los únicos dos argentinos entre los 30 nominados

El Balón de Oro se le entregará al mejor jugador de la última temporada este lunes, en París
El Balón de Oro se le entregará al mejor jugador de la última temporada este lunes, en París(X/@CNNEE)

Este lunes 22 de septiembre, en la gala que se llevará a cabo a las 16 (hora argentina) en el Theatre du Chatelet de París, Francia, se dará a conocer el ganador del Balón de Oro 2025. El actual poseedor del prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada es el español Rodri, de Manchester City, que no figura entre los 30 nominados, por lo que no podrá defender dicho galardón.

Quienes si figuran entre los candidatos son los argentinos Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Alexis Mac Allister (Liverpool). Según los pronósticos, hay tres principales candidatos al premio: Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) y Vitinha (PSG), que se coló entre los favoritos en detrimento de Raphinha (Barcelona) tras el Mundial de Clubes.

Ousmane Dembélé y Vitinha son dos de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro
Ousmane Dembélé y Vitinha son dos de los principales candidatos a ganar el Balón de OroLuca Bruno - AP

El francés se lleva todos los flashes. Se erigió como una de las principales figuras en la primera UEFA Champions League de la historia del combinado parisino, en la que fue el máximo goleador con ocho tantos y, además, brindó seis asistencias. Por otro lado, su compañero portugués se consolidó como uno de los mejores -sino el mejor- del mundo en su posición, con actuaciones brillantes, principalmente en el Mundial de Clubes, que lo convirtieron en titular indiscutido e irremplazable.

Por último, la joven estrella española no lideró los apartados estadísticos de ningún torneo, salvo las asistencias en LaLiga de España en la que Barcelona gritó campeón, pero deslumbró al planeta fútbol con su manera de jugar con apenas 17 años (cumplió 18 al finalizar la temporada). En 2024 se quedó con el Trofeo Kopa al mejor Sub 21 del mundo, premio que, por su edad, aún podría ganar tres veces más.

Lamine Yamal quiere ganar su primer Balón de Oro con apenas 18 años, tras una temporada de ensueño
Lamine Yamal quiere ganar su primer Balón de Oro con apenas 18 años, tras una temporada de ensueñoManu Fernandez - AP

Por último, hay otras figuras que levantaron la ‘Orejona’ con PSG y que podrían meterse en la pelea luego de un ciclo 2024-2025 de ensueño. Tal es el caso del italiano Gianluigi Donnarumma, flamante refuerzo de Manchester City y uno de los arqueros con mejor rendimiento, y el marroquí Achraf Hakimi, el lateral derecho más destacado del planeta. Lo mismo ocurre con el inglés Cole Palmer (Chelsea), elegido como el MVP del Mundial de Clubes, certamen en el que los Blues golearon, justamente, a PSG en la final por 3 a 0 con un doblete suyo.

Apuestas para el Balón de Oro 2025

  • Ousmane Dembélé (PSG / Francia) - 1.25
  • Lamine Yamal (Barcelona / España) - 5.00
  • Vitinha (PSG / Portugal) - 11.00
  • Raphinha (Barcelona / Brasil) - 15.00
  • Mohamed Salah (Liverpool / Egipto) - 17.00
  • Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra) - 21.00
  • Achraf Hakimi (PSG / Francia) - 26.00
  • Fabián Ruiz (PSG / España) - 26.00
  • Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia) - 34.00
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia) - 41.00
