Unión vs. River Plate, por la Copa Argentina 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Los octavos de final de la Copa Argentina 2025 concluirán este jueves 28 de agosto con el partido entre Unión de Santa Fe y River Plate en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El encuentro está programado para las 21.15 y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Carlos Andrés Gariano, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Millonario porque su triunfo paga 2.05 contra 4.03 que cotiza la victoria y clasificación del Tatengue. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.30.

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un buen presente y se ubica sexto en la zona A del Torneo Clausura 2025 con 9 puntos producto de dos victorias, tres empates y apenas una derrota. En el certamen que reúne a clubes de todas las categorías del fútbol argentino eliminó consecutivamente a Colegiales 3 a 1 y a Rosario Central 3 a 1 por penales tras igualar sin goles.

El equipo de Marcelo Gallardo, por su parte, domina el Grupo B del Clausura con 12 unidades gracias a que este lunes empató con Lanús 1 a 1 y está en cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, por lo que pelea por el título en todos los frentes posibles en el segundo semestre. En su camino a los octavos de la Copa Argentina doblegó a Ciudad de Bolívar 2 a 0 y a San Martín de Tucumán 3 a 0.

El River de Marcelo Gallardo pelea el título en tres frentes: Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores Gustavo Garello - AP

Ambos clubes se enfrentaron en los cuartos de final de la edición 2016 del torneo con victoria de River 3 a 0 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Dirigido por Gallardo en su primer ciclo, los goles los marcaron Sebastián Driussi, Joaquín Arzura y Lucas Alario.

Quien se imponga en el cruce avanzará a cuartos de final y enfrentará a Racing, que eliminó a Deportivo Riestra 3 a 0 y espera rival.

Cronograma y resultados de los octavos de final

San Lorenzo 0-1 Tigre.

Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba de Rosario.

Racing 3-0 Deportivo Riestra.

Unión de Santa Fe vs. River Plate - Jueves 28 de agosto a las 21.15 en el estadio Malvinas Argentina de Mendoza.

Atlético Tucumán 2-3 Newell’s.

Belgrano 2-0 Independiente.

Aldosivi 1-2 Argentinos Juniors.

Lanús 2-0 Huracán.

El cuadro de la Copa Argentina 2025, solo con un encuentro de octavos de final pendiente

Cuartos de final