En el escenario del teatro Chatelet, en París, Lionel Messi recibió el sexto Balón de Oro de su carrera, récord absoluto para un futbolista.Tras recibir la distinción, el astro de Barcelona ensayó un discurso de agradecimiento.

"Antes que nada, quiero agradecer a los periodistas que votaron y me hicieron merecedor de este premio. También a mis compañeros, tanto de Barcelona como de la selección, quienes me hicieron pasar un año grandioso. Todos ellos son parte de este reconocimiento. Como veíamos en el video, hace 10 años recibí mi primer Balón en París, me acuerdo que vine con mis tres hermanos y tenía 22 años. Era todo impensable lo que iba a pasar. Ahora es todo diferente, muy especial en mi vida personal, vengo con mis tres hijos y mi esposa. Como dice mi mujer: en todo este tiempo no dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, mejorando día a día, disfrutando del fútbol", expresó el rosarino.

"Gracias a Dios puedo seguir hacer lo que me gusta. Nunca me conformo, más allá de los premios individuales, lo importante es lo grupal. Me preparo para ganar todo, aunque es claro que no siempre se puede. Ojalá me queden varios años, aunque soy consciente de la edad que tengo y en estos momentos se siente más porque se va acercando el momento de la retirada. Es difícil, si bien me quedan varios años todavía, en estos momentos parece que el tiempo vuela y todo pasa muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales y de la vida que me toca vivir", amplió Messi tras recibir el Balón de Oro de manos de Luka Modric, ganador en 2018.