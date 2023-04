Barcelona aplastó a Elche, en el que debutó Sebastián Beccacece como DT, mientras se ilusiona con la vuelta de Lionel Messi

escuchar

Se viven dos realidades en Barcelona. Por un lado, la incertidumbre reina en torno a la investigación sobre los supuestos pagos al ex árbitro José María Enríquez Negreira, ´por el que el club teme severos castigos -como no poder jugar competencias internacionales- si es encontrado culpable de influenciar resultados de partidos. Por otro, sus hinchas están más ilusionados que nunca ante la posibilidad del regreso del mejor jugador de su historia, Lionel Messi, según las recientes declaraciones del DT Xavi Hernández y el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, además de la indecisión con respecto a la renovación del capitán argentino con PSG.

Frente a estos contextos simultáneos, el conjunto blaugrana visitó a Elche, último en la Liga, con el objetivo de extender su dominio en lo más alto del torneo. También fue un duelo importante para el conjunto valenciano, que contó con los argentinos Lautaro Blanco, Nicolás Fernández Mercau y Ezequiel Ponce, dado que se trató del debut como entrenador de Sebastián Beccacece, acercado por su agente y dueño del club, Christian Bragarnik. Pero desde el inicio del encuentro quedó ampliamente demostrada la distancia de 58 puntos en la tabla.

El gran valor de Barcelona en lo que va de la temporada ha sido su enorme fortaleza defensiva: es el único equipo de las cinco principales ligas europeas al que le convirtieron menos de 10 goles en el campeonato. Pero también se jacta de una muy mejorada producción ofensiva a medida que se recuperaron algunas de sus figuras en ataque. Quien siguió demostrando su jerarquía es Robert Lewandowski, que se despachó con un doblete y una asistencia; el primero de sus tantos llegó a los 19 minutos, aprovechando la floja marca del conjunto local en un tiro libre para definir en dos toques, y en el segundo se valió de una pérdida de Fernández Mercau para definir ante la salida de Edgar Badía.

No obstante, la gran alegría de la tarde para los blaugranas fue el regreso goleador de dos jugadores que andaban necesitados de reencontrarse con el arco. El primero fue Ansu Fati, cuyos constantes problemas físicos influyeron muy negativamente en su confianza, lo que se vio reflejado en rendimientos recientes muy por debajo de las expectativas. A los 10 del segundo tiempo, el nacido en Guinea-Bissau recibió entre su área y la mitad de cancha y condujo durante casi 50 metros antes de sacar un potente remate bajo que Badía no pudo contener: era el 2-0 parcial.

El otro jugador “recuperado” para la causa fue Ferran Torres, otro delantero falto de confianza en los últimos partidos que tuvo su momento para destacar. Habían pasado tan solo 5 minutos del segundo tanto de Lewandowski cuando el polaco le lanzó un muy preciso pase llovido al ex Valencia y Manchester City, que luego controló perfectamente, enganchó para su izquierda y sacó otro remate bajo a colocar para cerrar la goleada por 4-0, con 20 minutos aún por jugarse. “Ha sido una noche redonda en todos los sentidos. Han jugado jugadores fuera de su posición habitual, han marcado los delanteros y varios de los que necesitaban ganar confianza la han obtenido”, destacó Xavi después del partido sobre Torres y Fati.

La caída significó otro golpe brutal para las aspiraciones de Elche por salvarse: quedó a 14 puntos de Espanyol, el último equipo fuera de los puestos de descenso, por lo que a Beccacece le espera un trabajo más que complicado. No obstante, el ex Defensa y Justicia, Racing e Independiente se mostró optimista por el futuro: “Algunas acciones, con estos equipos, no se te perdonan, pero quiero valorar la actitud, la entrega, el valor y el coraje”, destacó posteriormente. “Me parece que hemos marcado un momento que tiene que ser un punto de partida para lo que viene y centrarnos en las cosas que hicimos bien y en las cosas que tenemos que mejorar, pero empecé a notar que podemos construir algo muy lindo para lo que viene”.

El abultado resultado, sumado a una nueva valla invicta, deja al club culé muy bien posicionado en la Liga, que gobierna con 15 puntos de ventaja sobre el escolta Real Madrid, que tiene un partido menos. Pero también es un envión ideal de cara al partido de vuelta contra el acérrimo rival en la semifinal de la Copa del Rey, a jugarse el miércoles en el Camp Nou. Cabe destacar que en la ida, jugando con un plantel severamente mermado, sacó un triunfo fundamental por 1-0 en el Santiago Bernabéu, lo que permite a Xavi soñar con su primer título como entrenador del club en el que brilló como jugador.

