Messi observa desde la platea del Camp Nou el empate entre Barcelona y Eibar; al final no ocultó su desencanto

Cubierto con un barbijo descartable celeste, la capucha de la campera y las manos en los bolsillos del jean, Lionel Messi meneó la cabeza en señal de desaprobación, se dio media vuelta y encaró la salida de la platea del Camp Nou. Con su capitán de espectador tras haber llegado unas horas antes de las vacaciones en la Argentina, Barcelona cerraba 2020 con un partido a tono con lo que su fue año: frustrado por un empate 1 a 1 ante Eibar, que lo deja en el sexto puesto de la Liga de España, a siete puntos de Real Madrid y Atlético de Madrid (tiene dos partidos menos).

"Hay que reconocer que la liga está muy complicada. No hay nada imposible en la vida, pero la distancia en puntos es muy grande con el Atlético, que está muy fuerte y no pierde partidos", expresó Ronald Koeman, respaldado por Messi en la entrevista que se difundió el último domingo.

Messi, desencantado en el Camp Nou

Desde lo deportivo e institucional, el año de Barcelona fue uno de los peores de su historia. Sin títulos, con la rebelión de Messi y su intento frustrado de irse en agosto, el paso de tres directores técnicos (Ernesto Valverde, Quique Setién y Koeman), un presidente (Josep María Bartomeu) que debió renunciar y las cuentas en rojo, como lo reconoció Messi: "Económicamente, Barcelona está mal, muy mal". La necesidad de achicar el presupuesto quedó reflejada en las salidas de Luis Suárez, Arturo Vidal e Ivan Rakitic sin que ingresara dinero, solo a cambio de liberarse de sus onerosos contratos.

Para Leo, el año tuvo un par de gratificaciones individuales, que no son las que figuran entre sus principales objetivos: superó la cifra de los 700 goles entre Barcelona y el seleccionado argentino, y llegó a los 644, con los que batió el récord de 643 que tenía Pelé para jugadores en un solo club.

La desazón de Braithwaite tras desperdiciar el penal Fuente: AFP

El panorama es lo suficientemente sombrío como para que Messi retome la intención de irse que manifestó hace poco más de cuatro meses. Ahora ya no tendrá trabas contractuales; desde el 1° de enero puede sentarse a negociar con otro club y emigrar luego del 30 de junio sin dejarle un euro a Barcelona.

Sin embargo, Messi se mostró prudente y reservado sobre su futuro: "No tengo claro qué haré hasta que termine la temporada. Ahora, lo importante es pensar en el equipo, terminar bien el año, intentar conseguir títulos y no distraerme en otras cosas. No sé si me iré o no, y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera, siempre hablando hipotéticamente".

Empate ante Eibar con sabor a poco

Messi solo expresó su deseo de vivir en algún momento una experiencia de vida y futbolística en los Estados Unidos. Para alguien que a los 33 años todavía quiere pelear por títulos importantes -Ligas de Europa, Champions League- y llegar en un buen nivel al Mundial 2022, la Major League Soccer de los Estados Unidos no parece el destino inmediato más indicado. Cuando en agosto Messi forzó su salida para sumarse al Manchester City de Pep Guardiola, se especuló con que su incorporación a ese club incluía un proyecto para retirarse dentro de unos años en el New York, franquicia del City Group, el fondo de los Emiratos Árabes que controla equipos de varios países.

Institucionalmente, Barcelona se juega una posibilidad de resurgimiento con las elecciones a presidente del 24 enero. Hay varios candidatos, entre ellos, Joan Laporta, que fue presidente durante los dos primeros años del éxito ciclo de Pep Guardiola (2008/12). De todas maneras, Messi se mantiene al margen de la política y evitó pronunciarse sobre alguno de los postulantes.

Dembelé ingresó en el segundo tiempo y fue el mejor de un Barcelona en el que no funcionaron Griezmann ni Braithwaite Fuente: AP

Este martes, Eibar, que venía de dos derrotas consecutivas en la Liga, rescató por primera vez un punto en una visita al Camp Nou. Lo consiguió gracias a las recurrentes concesiones defensivas de Barcelona, que a los 8 minutos desperdició un penal con la ejecución desviada de Braithwaite. Con el equipo situado en campo rival, el zaguero central uruguayo Ronald Araujo perdió una pelota que posibilitó la escapada de Kike, que definió sobre la salida de Ter Stegen.

Al final del partido, Araujo pidió participar en la entrevista televisiva en el campo para hacer una autocrítica: "Fue una cagada, un gol que no nos podemos permitir. No vi que tenía a un delantero tan cerca. No podemos perder esas pelotas porque nosotros jugamos muy arriba, arriesgamos. Asumo la responsabilidad, es un error por falta de concentración".

La imagen del final: un Messi desencantado con otra opaca actuación del club blaugrana

El partido dejó una vez más en evidencia a Antoine Griezmann, del que se espera que asuma el liderazgo ofensivo cuando no está Messi, con quien la sintonía futbolística oscila entre escasa y nula. El francés, invisible hasta que fue reemplazado por Trincao a los 20 minutos del segundo tiempo, acumula seis cotejos sin marcar ni dar una asistencia.

Según comunicó Barcelona, Messi había alargado unos días sus vacaciones en la Argentina para terminar de recuperarse de unas molestias en un tobillo. Faltó por primera vez en las 15 fechas de la Liga. Había completado 13 partidos e ingresado en el segundo tiempo en el 5-2 a Betis.

En cambio, Koeman le había dado descanso en dos encuentros por la Champions League, en las goleadas de visitante a Ferencvaros (Hungría) y Dinamo Kiev. Desde algunos sectores se señaló que, sin Messi, Barcelona se sentía más liberado y hasta jugaba mejor. Tras el 1-1 ante Eibar, Koeman, con una sonrisa sarcástica, se refirió a la situación de no tenerlo al N° 10: "Nunca se puede decir que el equipo juega mejor sin Messi. Siempre marca diferencias".

La alegría no fue completa para Dembelé: hizo un gol, pero no alcanzó para ganar Fuente: AFP

Barcelona empató con un gol de Dembelé, que ingresó en el segundo tiempo y fue el más desequilibrante. Coutinho salió con una lesión en una rodilla que le dificultaba caminar. Preocupa que pueda sumarse a los que ya llevan un largo tiempo de recuperación: Piqué, Ansu Fati y Sergi Roberto.

Messi, con 26 goles, fue el máximo goleador en 2020 de Barcelona, cuyo balance en el año es de 28 victorias, 9 empates y 11 derrotas, con 99 goles marcados y 52 recibidos. El fixture de 2021 arranca con la visita el próximo domingo a Huesca, seguramente ya con Messi. Y en la segunda quincena de febrero, con nuevo presidente en funciones, le espera la ida de los octavos de final de la Champions League ante Paris Saint Germain. Messi dijo que si se va, quiere irse de la mejor manera. Para pesadumbre, el 2020 fue suficiente.

