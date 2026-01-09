Barcelona vs. Real Madrid, por la final de la Supercopa de España 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo en el marco de la final de la Supercopa de España 2026. Será la reedición de la última definición de este certamen, en la que el conjunto culé gritó campeón. El partido está programado para las 16 (horario argentino) en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, con transmisión televisiva por parte del canal 116 de Flow. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Para meterse en el encuentro definitorio, el equipo dirigido por el alemán Hansi Flick vapuleó a Athletic Bilbao por 5 a 0 con un doblete del brasileño Raphinha y sendas anotaciones de los españoles Ferrán Torres y Fermín López y del sueco Roony Bardghji. El Merengue, por su parte, se impuso a Atlético de Madrid por 2 a 1 con goles del uruguayo Federico Valverde y el brasileño Rodrygo (el noruego Alexander Sorloth descontó para el Colchonero).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 26 de octubre del año pasado, por la fecha 10 de LaLiga en curso. En ese encuentro, Real Madrid se quedó con la victoria por 2 a 1 por los tantos del francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham (Fermín López empató transitoriamente para Barcelona). Además, se enfrentaron en la final de la última Supercopa de España, con triunfo catalán por 5 a 2.

Barcelona vs. Real Madrid: todo lo que hay que saber

Final de la Supercopa de España 2026.

Día : Domingo 11 de enero.

: Domingo 11 de enero. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudita.

: King Abdullah Sports City, Yeda, Arabia Saudita. Árbitro: José Luis Munuera Montero.

Barcelona vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 16 (hora argentina) en Yeda, Arabia Saudita, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barcelona corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Supercopa de España 2026, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.00 contra los 3.71 que se repagan por un hipotético triunfo de Real Madrid. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.06.