El triste regreso del plantel de Barcelona desde Lisboa

15 de agosto de 2020 • 09:59

El sopapo histórico que recibió Barcelona es de unas dimensiones todavía difíciles de descubrir. El asedio total de Bayern Munich asfixió por completo a la entidad catalana adentro y afuera de la cancha. Adentro con una paliza 8-2 que lo dejó eliminado de la Champions League en cuartos de final. Afuera, con un golpe más a una estructura que se resquebraja. El día después del desastre ya tiene sus primera conclusiones: Quique Setién tiene las horas contadas como entrenador, y el presidente Josep Maria Bartomeu convocó a una reunión de urgencia para el lunes, en la que se anunciará nuevas medidas.

La destitución del entrenador blaugrana es inminente. A tal punto que la primera decisión que tomó Bartomeu es cesar al director técnico cántabro y buscarle un sustituto. La voluntad dirigencial es que esto se concrete en las próximas 24 o 48 horas. Según aseguran los medios catalanes, el argentino Mauricio Pochettino es el mejor situado para tomar el relevo en el banco de la entidad culé.

La reunión del lunes será para determinar la magnitud de las decisiones. En Barcelona no sólo duele el histórico 8-2, sino además que cerraron la primera temporada en los últimos 13 años sin ningún titulo. Hablan de "un fracaso a toda regla".

Asimismo, los rumores indican que podría ser destituido de forma inmediata el secretario técnico Eric Abidal. Según fuentes del club mencionadas por el diario Sport, el ex futbolista francés seguía defendiendo a Setién inclusive después de la humillante derrota ante el Bayern Munich. No obstante, el presidente Bartomeu, al que le quedan diez meses de mandato, no piensa renunciar "por responsabilidad".

En cuanto al plantel, las caras largas dominaron la escena en el regreso desde Lisboa. La acumulación de golpes en la Champions League no resulta sencilla de dominar. Al mazazo alemán se le suman el 3-0 de la Roma hace dos temporadas y el 4-0 de Liverpool de la temporada pasada en la historia más reciente del club.

Sobre las 11 de la mañana (hora local), la expedición azulgrana abandonó el hotel en el que estaban alojados para tomarse un vuelo con destino al aeropuerto de El Prat. Tras eso, los futbolistas recogerán sus autos de la Ciutat Esportiva e iniciarán sus vacaciones, a la espera de conocer las decisiones que anunció el presidente Bartomeu.

Lionel Messi, se sabe, sufrió el partido tanto como lo sufrieron sus compañeros. Y algunos ahora vuelven a ubicarlo en el radar de Inter de Italia. Cada vez que Barcelona atraviesa una crisis deportiva y se subraya alguna turbulencia que vive Messi dentro del club, los medios europeos se convierten en una caja de resonancia: imaginan al crack mudándose a otra entidad del Viejo Continente.

Massimo Moratti -presidente de honor del Inter- insiste en el sueño de este club de fichar al astro argentino. Así volvió a sostenerlo en una entrevista con 'Quotidiano Sportivo'. "Ahora soy un simple aficionado del Inter y no tengo información confidencial. Pero sé una cosa: en términos de recursos y habilidades, la firma china Suning tiene todo para traer a Leo al Inter. Suning puede conseguirlo", dijo.

Además, en Italia volvieron a hacer hincapié en la buena relación entre Messi y el vicepresidente de la entidad aurinegra, Javier Zanetti. Sin embargo, hace algunas semanas, desde el entorno del futbolista nacido en Rosario se calificó la noticia de los medios de "falsa".