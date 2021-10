Barcelona: El presente con Sergi y el futuro inminente con Xavi, para cuya llegada faltan detalles

Barcelona vive una etapa de transición. Tras despedir a Ronald Koeman, se encomienda a Sergi Barjuán, exentrenador del filial, y ultima detalles con Xavi Hernández, el apuntado por el presidente Joan Laporta y su junta directiva para hacerse cargo del equipo en forma definitiva. El club catalán deberá esperar a la próxima semana para que el ex mediocampista aterrice en el Camp Nou y rubrique su contrato: recién hoy se cerraría su salida de Al-Sadd, el equipo qatarí que le dio su primera oportunidad como entrenador.

El diario Sport, de Barcelona, anticipa que en las próximas horas podría resolverse el final del contrato que une a Xavi con sus jefes qataríes. Y que el elegido para hacerse cargo del equipo blaugrana viaje a la Ciudad Condal el miércoles próximo, 3 de noviembre. El contrato del ex mediocampista formado en La Masía con el club del emirato establece facilidades de salida en caso de que el club que lo pretenda sea justamente Barcelona. La negociación para su salida está en la recta final, por lo que ya comenzaron las charlas telefónicas para planificar el nuevo cuerpo técnico con el que arribará a Barcelona, su casa.

Entre el club catalán y el todavía DT de Al-Sadd está todo claro. Rubricarán un contrato por lo que queda de esta campaña y dos temporadas más, según detalla Sport. Las dilaciones para cerrar su rescisión con los qataríes hace que no pueda asumir antes del próximo martes, día del trascendental encuentro en Kiev contra el Dínamo. Ese día, el club se jugará buena parte de la temporada. Quedarse afuera de la Champions en la fase de grupos supondría un golpe mortífero para las cuentas blaugranas, raquíticas y con más de 1000 millones de euros de deuda. Pero la eliminación prematura de Europa desprestigiaría aún más la imagen deportiva de un club devaluado desde que no pudo retener a su máxima estrella, Lionel Messi, por cuestiones presupuestarias. Impensado hasta hace un par de años.

Hoy, viernes, fue el día Sergi. El entrenador interino fue presentado en conferencia de prensa por el presidente Joan Laporta. Hubo palabras sobre el pasado y también algunas respuestas acerca del futuro inmediato del equipo. “Si Koeman no ha continuado más tiempo es porque los resultados han decidido”, señaló el máximo directivo del club al responder sobre el despido del neerlandés. “La situación ya era insostenible y ante esa situación, si no actuábamos podía provocar una merma importante de nuestras aspiraciones, que es ganar títulos”. Lo cierto es que Barcelona lo tiene muy difícil: precisa recuperar puntos perdidos en la Champions para no quedar eliminado, no está en la parte alta de la tabla de posiciones de LaLiga y le queda, como ocurrió el último año, la Copa del Rey. Lejos de ese equipo que ganaba todo lo que jugaba.

Al ser consultado sobre la inminente llegada de Xavi, Laporta tiró la pelota afuera, como si fuera un rústico marcador central. “Los informes que tenemos de Xavi son muy buenos. Hemos visto partidos del Barça juntos. Pero todos los inputs que nos llegan de Xavi son positivos. Tampoco tiene un recorrido amplio. Por más que hablemos de Xavi, permítanme que mantenga la reserva. También hay otras opciones”, respondió. Esos “otros” nombres en carpeta incluían al argentino Marcelo Gallardo (es imposible que deje River ahora, sobre todo cuando está a punto de levantar el último pagaré que le quedaba: el torneo local) y al italiano Andrea Pirlo, libre tras su paso por Juventus, de Italia.

El aval de Pep Guardiola para Xavi

Pep Guardiola, exentrenador de Barcelona y actual de Manchester City, también habló del futuro del equipo catalán. Y avaló a Xavi Hernández, a quien dirigió en Cataluña, como nuevo responsable técnico de los blaugranas. “No hay ninguna duda de que Xavi está listo para asumir el puesto”, aseguró Guardiola en la conferencia de prensa previa al choque de este sábado con Crystal Palace, por la fecha 10 de la Premier League inglesa.