Mike Tyson le dijo a Canelo Álvarez qué debe hacer para derrotar a Dimitry Bivol en una posible revancha

La aparición de Mike Tyson generó revuelo en las redes sociales. A raíz del combate que disputaron Saúl Canelo Álvarez y Dmitry Bivol en el T-Mobile de Las Vegas, el exboxeador estadounidense, que estuvo presente en la velada, aconsejó al pugilista mexicano con diversas técnicas para que en la posible revancha tenga más oportunidades de poder vencerlo. En un video que compartió en su cuenta de Instagram, la leyenda del cuadrilátero explicó los pasos a seguir para esquivar los embates del ruso y contraatacarlo en sus zonas más débiles.

En su análisis, Tyson remarcó que Canelo no utilizó el golpe del jab, que se usa, en principio, para marcar una distancia con el contrincante y, si es bien implementado, puede ser un arma de engaño que desemboca en un contragolpe letal. Según Mike, la consecuencia de no emplearlo decantó en que el vigente campeón de la AMB creciera exponencialmente en el ring. “La próxima pelea, usá el jab y será una batalla distinta. Es muy básico. Con el jab te movés, anticipás las combinaciones. Si usaba el jab, hubiera sido una pelea distinta”, señaló el exboxeador, que recientemente protagonizó un altercado con un pasajero en un avión.

En esa misma línea, continuó: “Creo que si Canelo hubiera usado su jab de manera efectiva, fuerte, el rival no hubiera podido acercarse. Entró porque no se preocupaba por el jab de Canelo. Le permitió ser más agresivo y valiente. Sin jab, no tenés defensa; sin el jab, van a terminar entrando y fue lo que pasó”.

Mike Tyson aconsejó a Canelo Álvarez para su próximo combate

Para darle un cierre a la explicación, el campeón del mundo de pesos pesados, insistió sobre el método anteriormente mencionado: “Bivol atacaba sin preocupaciones, porque el jab del Canelo no estaba. Se puso más agresivo” señaló Tyson, para luego retomar su idea y darle un terminante consejo a Canelo: “Para la próxima pelea, debés utilizar más el jab”, le recomendó.

El video publicado por el ahora empresario, superó las 925 mil reproducciones y contó con una explicación práctica, no solo teórica. Tyson utilizó la famosa bolsa de boxeo, y mediante movimientos de cintura, empezó a esquivar golpes ficticios y extendió su brazo con el puño cerrado para mostrar cómo sería un jab bien aplicado.

En un combate que duró 12 asaltos, con una victoria adjudicada por las tarjetas de los jueces de silla, Bivol, de 31 años, demostró estar a la altura del acontecimiento y dejó en claro que su presente no es fruto de la casualidad: ostenta 31 combates, 22 victorias consecutivas y 9 mediante decisión de los árbitros.

“Ahora me deben respetar como campeón. Gané y lo vio todo el mundo. No puedo mover los brazos. Me quiso demoler, pero se olvidó de tirar a la cabeza para marcar impactos de poder. Volvemos a boxear cuando él quiera”, dijo el kirguiso, con gestos de cansancio en su rostro luego de la finalización del evento.

En la otra esquina del ring, Canelo, que aún mantiene el título mundial de los supermediano, y conserva los cuatro cinturones en los 76.200 kg, hizo hincapié en la diferencia física para explicar su derrota: “Me sentí chico en esta categoría y todo me costó muchísimo, pero debo ir por el desquite con Dmitry. Lo voy a volver a intentar”, adelantó.