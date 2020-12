Koeman apuntó contra Riqui Puig como un filtrador del vestuario Fuente: Reuters

Las polémicas no paran de sucederse en Barcelona. En medio de la crisis institucional y deportiva que atraviesa un club que todavía no encuentra el rumbo, el entrenador Ronald Koeman no ha logrado dar ese golpe de timón necesario para cambiar la realidad y su equipo aún busca una identidad que lo defina para poder empezar a crecer. Así, a pesar de haber ganado 1-0 con Levante gracias a un gol de Lionel Messi este domingo en la fecha 13 de la Liga de España, un nuevo escándalo aparece en puerta.

Según publicó el diario El País en su edición dominical, Koeman tuvo una fuerte reacción contra Riqui Puig, el canterano de 21 años que se perfilaba como una gran estrella, al acusarlo de brindarle información del vestuario a los medios de comunicación. "Tú eres un filtrador", le habría dicho el DT al joven en el vestuario en la previa del Trofeo Gamper tras la rápida filtración en la prensa de su decisión de no contar con el futbolista.

En aquella presentación oficial del equipo ante Elche en el Camp Nou, Puig se sentó en la tribuna y no formó parte de la plantilla, después de debutar en la temporada 2018/2019 con Ernesto Valverde y tomar protagonismo durante el corto ciclo de Quique Setién en la 2019/2020. Tras jugar 15 partidos antes de la llegada de Koeman, ahora el juvenil se encuentra más que relegado: solo acumula 77 partidos en cuatro juegos de la actual temporada, después de que el entrenador holandés optara por no tenerlo como prioridad.

Riqui Puig solamente tuvo 77 minutos de acción en cuatro partidos durante la temporada Fuente: Reuters

"Hubo una parte del grupo azulgrana que celebró la actitud del técnico -sobre todo aquellos que tienen cruzado al canterano por cuestiones de actitud-; otros, en cambio, creían que no había tenido la misma reacción ante Luis Suárez cuando trascendió la conversación telefónica en la que el técnico le dijo al uruguayo que no entraba en sus planes. Todos, en cualquier caso, entendieron que el holandés buscaba erradicar ciertos comportamientos en una plantilla que necesitaba purgarse", informó el diario español acerca de aquel cruce en el vestuario.

Con un grupo de trabajo dividido desde hace tiempo, tras las primeras diferencias que aparecieron durante el ciclo de Valverde y se acrecentaron con la llegada de Setién, el caso puntual de Riqui Puig también genera una interna dentro del club: están los que defienden al juvenil, mientras que algunos futbolistas consideran que "su actitud no es la adecuada y que está agrandado", tal como se destaca en la prensa española.

¿Qué dijo Koeman al respecto? Tras su décimo partido en fila como suplente y sin tener minutos frente a Levante, el técnico intentó calmar las aguas después de lo que se reveló en El País: "Ha calentado para entrar en el partido con empate a cero, pero cuando hemos marcado el gol ha cambiado el plan. Su suplencia no tiene nada que ver con lo que se ha explicado en la prensa".

Barcelona está octavo en La Liga con 17 puntos, a nueve del líder de Atlético Madrid, y ambos tienen partidos pendientes por jugar. Mientras tanto, en la Champions League ya sabe que deberá enfrentarse al poderoso PSG en octavos de final. Y el contexto no lo favorece.

