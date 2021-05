Barcelona. Laporta, la renovación de Messi, el futuro plantel, volver a competir por todo y los que pueden irse

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, aseguró hoy en conferencia de prensa que la renovación de Lionel Messi con el club catalán “va bien, pero no está hecha” . La Pulga termina su contrato con el club de toda su vida el próximo 30 de junio y todavía no ha firmado un nuevo convenio. “Antes había otro presidente y ahora estoy yo; eso a Leo le gusta”, añadió Laporta, de fluida relación con el rosarino y su entorno. En paralelo, la dirección deportiva del club trabaja para hacer competitivo al equipo, que este año ganó la Copa del Rey pero quedó tercero en la Liga y fue eliminado de la Champions League por PSG.

“Él quedó decepcionado con el presidente anterior. Y ahora tiene otro presidente que tiene ganas de que siga en el Barcelona. Y se lo demuestro. Eso es lo que ha cambiado”, enfatizó Laporta, cuya misión más importante es que su jugador franquicia continúe en el club. Al ser consultado sobre las finanzas del club (mucho más frágiles ahora que en 2017, cuando Messi firmó un contrato de 555 millones de dólares brutos por cuatro años), el presidente agregó: “Con Leo no es un tema de dinero, sino de tener un equipo con posibilidades de ganarlo todo y es lo que estamos intentando. Estoy con un moderado optimismo”.

🔊 @JoanLaportaFCB: "A los #culers les digo que la renovación de #Messi va bien, pero que no está hecha todavía y que hay que seguir para que sea posible" pic.twitter.com/tBs6KiV6AH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 28, 2021

Es más, para Laporta, lo importante no es que el astro argentino se sienta retribuido en su cuenta bancaria por lo que hace en el equipo, sino el afecto que reciba de todos los estamentos del club. “Leo pide cariño, afecto, sentirse cómodo, estar a gusto. Volver a pasarlo bien y sonreír; ver que puede ganar. Es lo único que lo tiene en un proceso de reflexión, pero él está poniendo mucho de su parte porque sabe el esfuerzo importantísimo que estamos haciendo”, agregó el presidente.

La renovación del capitán fue uno de los temas centrales de la conferencia de prensa que brindó el presidente de Barcelona para hablar de la actualidad del club y del equipo que pretende armar de cara a la próxima temporada, donde aspira a ganar todo. “La relación es buena. Messi quiere al Barça, y aunque es un jugador muy codiciado por su talento, tenemos la percepción de que entre todos, estamos preparando todo lo que sea necesario para que siga”, insistió Laporta.

El nuevo equipo

“Estamos trabajando en mejorar el plantel y la semana que viene anunciaremos nuevas incorporaciones para el primer equipo”, adelantó Laporta en su comparecencia ante los medios. En este sentido, dos jugadores de Manchester City serían los primeros en llegar: Sergio “Kun” Agüero firmaría por dos temporadas para vestir la camiseta blaugrana y jugar con su amigo Messi. A él se sumaría el zaguero español Eric García. Otro futbolista por el que Barcelona inició gestiones hace tiempo es el delantero holandés Memphis Depay (Lyon), un jugador recomendado por el propio entrenador del equipo catalán, Ronald Koeman.

🔊 @JoanLaportaFCB: "Seguro que #Messi puede conseguir mucho más, pero yo creo que está muy ilusionado con el proyecto" pic.twitter.com/4QdHmuMcax — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 28, 2021

También habrá una depuración en el plantel. El club gasta más de lo presupuestado en salarios, por lo que nombres que no respondieron a las expectativas generadas tendrían lista la puerta de salida. El francés Antoine Griezmann o el brasileño Philippe Coutinho son dos de los candidatos a emigrar. “Estamos hablando con todos los futbolistas para compartir objetivos y criterios. Los últimos años no ha habido la exigencia necesaria. Si se perdía no había consecuencias. Desde arriba no se lanzaban los mensajes adecuados. Nos hemos encontrado futbolistas que quieren ganar, acabar su carrera arriba y es un trabajo que está realizando la dirección deportiva”, amplió Laporta. Barcelona empieza su renovación para volver a ser.

