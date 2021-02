Lenglet se retiró visiblemente afectado del Camp Nou tras cometer el penal que le dio el empate a Cadiz Crédito: Captura de video

22 de febrero de 2021 • 12:39

Cinco días después de perder 4-1 ante Paris Saint Germain por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, Barcelona cedió dos puntos de forma increíble en la Liga de España frente a Cádiz. Cuando ganaba 1-0, tenía el control del partido y había desperdiciado diversas ocasiones de gol, Clement Lenglet cometió una falta sobre Rubén Sobrino y Álex Fernández marcó el 1-1 a los 88 minutos. El empate fue un duro golpe a las aspiraciones del club catalán en el torneo local y el defensor francés se fue visiblemente golpeado del Camp Nou: no pudo ocultar sus lágrimas al salir del estadio.

Lenglet fue el principal apuntado tras el empate de Barcelona frente a Cádiz luego de cometer el penal. Pese a eso, a la salida del estadio fue esperado por un grupo de aficionados que buscaban una foto con los jugadores y, en un video captado por un hincha, se pudo ver cómo el central se tapaba la cara y se corría las lágrimas con su mano.

El nuevo fallo del defensor francés vuelve a poner el foco en su figura, que ha perdido el buen rendimiento en esta temporada y ha sumado diversas actuaciones con errores. La jornada del domingo, con un increíble empate que le cortó una racha de siete victorias en fila en la Liga y lo dejó con 47 unidades, ocho menos que el líder Atlético de Madrid (perdió 2-0 con Levante) y cinco menos que el escolta Real Madrid (con un partido más), también dejó decepcionado al técnico Ronald Koeman.

"Claro que estoy muy decepcionado, más todavía que el martes", dijo Koeman, luego de que su equipo tuviera el 80% de la posesión, pero no pudiera transformar todo el peligro generado en goles. "Llevábamos una buena trayectoria en el campeonato, teníamos un partido en casa para recortar distancia a los de arriba, no hemos encontrado muchos problemas... era un partido que el equipo tenía que ganar por su calidad, y no lo hemos hecho'', agregó el DT.

Ahora, el Barça tendrá por delante tres marcados objetivos: jugará frente a Elche, Sevilla y Osasuna en tres duelos que pueden ser decisivos en la Liga, el miércoles 3 de marzo afrontará la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey tras perder 2-0 la ida con Sevilla y el miércoles 10 hará lo propio con PSG en los octavos de final de la Champions League tras perder 4-1 como local en el primer encuentro.

A la espera del compromiso en Francia, y a pesar de que todavía restan más de dos semanas para el cruce de vuelta, Monaco decidió aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a Barcelona. Luego de vencer por 2-0 a PSG como visitante en la fecha 26 de la Ligue 1, y recordando el triunfo por 3-2 como local en la primera ronda del torneo, en la cuenta oficial del club le dejaron un mensaje a los culés: "¡Le ganamos al PSG en la ida y en la vuelta! Barcelona, si necesitan un consejo envíenos un DM".

