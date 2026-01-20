En qué canal pasan Inter vs. Arsenal por la Champions League 2025-2026 hoy

El encuentro se disputa este martes a las 17 (horario argentino) en el estadio Giuseppe Meazza; Lautaro Martínez sería titular en el local
Este martes, desde las 17 (horario argentino), Inter de Milán y Arsenal se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, se disputa en el estadio Giuseppe Meazza y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Nerazzurri, con Lautaro Martínez como figura y capitán, se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Acumula 12 puntos, misma cantidad que Real Madrid, Atlético de Madrid y Liverpool pero con mejor diferencia de gol (+8 contra +6 del Merengue y +3 del Colchonero y los Reds). Viene de perder 1 a 0 con el equipo en el que brilla Alexis Mac Allister, por un gol del húngaro Dominik Szoboszlai.
Los Gunners, por su parte, se ubican en lo más alto de la clasificación general con puntaje perfecto. Es el único de los 36 participantes de esta edición que ganó todos los partidos que se disputaron hasta el momento. En la última jornada goleó a Brujas por 3 a 0 como visitante con dos tantos del inglés Noni Madueke y uno del brasileño Gabriel Martinelli.
Inter vs. Arsenal: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Italia y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- FOX Sports.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.71 contra los 3.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Arsenal. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.33.
Posibles formaciones
- Inter: Yann Sommer; Luis Henrique, Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Nicolo Barella Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zielinski; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.
- Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Jurrien Timber; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.
