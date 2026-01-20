En qué canal pasan Inter vs. Arsenal por la Champions League 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 17 (horario argentino), Inter de Milán y Arsenal se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, se disputa en el estadio Giuseppe Meazza y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Nerazzurri, con Lautaro Martínez como figura y capitán, se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Acumula 12 puntos, misma cantidad que Real Madrid, Atlético de Madrid y Liverpool pero con mejor diferencia de gol (+8 contra +6 del Merengue y +3 del Colchonero y los Reds). Viene de perder 1 a 0 con el equipo en el que brilla Alexis Mac Allister, por un gol del húngaro Dominik Szoboszlai.

Inter no pudo con Liverpool en la última jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 Luca Bruno� - AP�

Los Gunners, por su parte, se ubican en lo más alto de la clasificación general con puntaje perfecto. Es el único de los 36 participantes de esta edición que ganó todos los partidos que se disputaron hasta el momento. En la última jornada goleó a Brujas por 3 a 0 como visitante con dos tantos del inglés Noni Madueke y uno del brasileño Gabriel Martinelli.

Inter vs. Arsenal: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Italia y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.71 contra los 3.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Arsenal. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.33.

Arsenal ganó todos los partidos que disputó hasta el momento en esta Champions, pero no tendrá una parada sencilla ante Inter JUSTIN TALLIS� - AFP�

Posibles formaciones