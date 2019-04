Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2019 • 14:03

Barcelona es una fiesta eterna: ya es campeón de la Liga de España con tres fechas de anticipación y no hay bandera azul, roja y amarilla que no pare de flamear en el cielo del Camp Nou. La victoria por 1 a 0 ante Levante, con un gol de Lionel Messi, fue el broche de oro de un título que empezó a gestarse desde aquel primer 3-0 sobre Alavés en el debut del 18 de agosto.

En un análisis más global, es la ratificación del dominio que tiene en el fútbol español: se trata de la décima Liga que conquista en los últimos 15 años y la número 26 de toda su historia. Una supremacía absoluta en el nuevo milenio que ningún otro equipo pudo contrarrestar.

La Pulga ingresó en el entretiempo en reemplazo de Coutinho y enseguida se hizo presente en la red rival: a los 17 de la segunda etapa marcó el 1 a 0. El tanto resultó el sello definitivo para una campaña impecable del conjunto de Ernesto Valverde.

Fuente: AFP

Con 83 puntos, producto de 25 victorias, ocho igualdades y dos caídas, el equipo azulgrana está invicto desde noviembre y acumula 23 fechas seguidas sin conocer la derrota, en la segunda mejor racha desde que asumió el DT (la temporada pasada estuvo 36 sin caer). Solo dos afortunados pudieron hacerlo tropezar: Leganés (2-1) en la sexta jornada y Betis (4-3) en la duodécima.

Y hasta pudo haber festejado más temprano, pero Atlético de Madrid hizo lo suyo, venció 1-0 a Valladolid en su casa y estiró hasta la noche la definición. Ante la presión, el conjunto culé no falló y también cumplió con sus deberes: con los tres puntos, gritaba campeón.

Fuente: AFP

Son ocho títulos en los últimos once años para el Barça, aunque la presente Liga tiene un sabor especial, al ser el primero que festeja en el Camp Nou, algo que no sucedía desde la temporada 2009/10. Y no es una situación habitual, ya que el anterior campeonato de Liga que celebró en casa fue en la temporada 1997/98. Además, el 2019 siempre será recordado como el año en que quebró la historia, al superar a Real Madrid en el historial tras 87 años (96 victorias, 51 empates y 95 caídas).

Barcelona logró su Liga número 26 (la décima de los últimos 15 años) y quedó a siete de Real Madrid, máximo campeón con 33.

Lo que ya es una habitualidad es ver a Lionel Messi levantando un trofeo con la camiseta del club de toda su vida. El astro argentino debutó oficialmente en Barcelona el 16 de octubre de 2004: Frank Rijkaard lo hizo ingresar a jugar ocho minutos en el triunfo 1-0 sobre Espanyol en el Estadio Olímpico Lluís Companys por la séptima fecha de la Liga de España.

Fuente: AFP

Desde aquella fecha, con diecisiete años, tres meses y veintidós días, Messi empezó a escribir una exitosa historia que sigue sumando estrellas. Aquella Liga inicial fue la primera de las 10 de los últimos 15 años y en todas estuvo el número 10, que ya suma 34 títulos con la institución catalana y 36 a lo largo de su carrera (dos con la Selección Argentina).

Fuente: AFP