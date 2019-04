Fuente: AFP

Desde que debutó ante Espanyol -en octubre se cumplirán 15 años-, Lionel Messi pasó más tiempo siendo campeón de la Liga de España que testigo de la consagración de otro equipo. Nunca en su historia Barcelona había ejercido una hegemonía tan extendida en el tiempo. En la influencia de su N° 10 reside buena parte de la explicación. Con el título en el bolsillo, conseguido este sábado en el Camp Nou tras el triunfo por 1-0 ante Levante con gol del argentino, Barcelona suma 10 consagraciones desde 2004. Y Messi aparece como el gran protagonista.

Tras el doblete Liga y Copa del Rey del curso anterior, Barcelona ahora está en carrera por el triplete que en la última década consiguió en dos oportunidades, una con Guardiola (2009) y otra con Luis Enrique (2015). Con el título en la Liga y la Champions en un momento culminante, la agenda le marca la final de la Copa del Rey ante Valencia, el 25 de mayo.

Los títulos de Lionel Messi

Messi ya consiguió 36 títulos (y va por más), entre Barcelona (34) y la selección argentina (2). Sus logros a nivel clubes fueron en Liga de España, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, mientras que con la albiceleste solo pudo conquistar certámenes juveniles, como los Juegos Olímpicos o el Mundial Sub 20.

El crack rosarino es el jugador con mayor cantidad de títulos en la historia de Barcelona, superando a Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Xavi, Puyol y Víctor Valdés.

El detalle

10 Liga de España

6 Copa del Rey

8 Supercopa de España

4 Champions League

3 Supercopa de Europa

3 Mundial de Clubes

1 Juegos Olímpicos

1 Mundial Sub 20

Además, acumula distinciones individuales como el Balón de Oro o el Premio The Best, el Premio UEFA al Mejor Jugador de Europa, el de Mejor Jugador de la Liga de España, o el Botín de Oro europeo. Es el máximo goleador de Barcelona, de la Liga de España y de la selección argentina.

Los jugadores más ganadores de la historia

Dani Alves (Brasil): 39 títulos* Maxwell (Brasil): 37 títulos Ryan Giggs (Gales): 36 títulos Vitor Baía (Portugal): 35 títulos Lionel Messi (Argentina): 34 títulos* Xavi (España): 33 títulos* Andrés Iniesta (España): 32 títulos* Zlatan Ibrahimovic (Suecia): 31 títulos* Kenny Dalglish (Escocia): 31 títulos Gerard Piqué (España): 32 títulos* Cristiano Ronaldo (Portugal): 30 títulos* Darijo Srna (Croacia): 28 títulos Pelé (Brasil): 28 títulos

*En actividad

Nota: en la lista de jugadores más ganadores de la historia no se incluyen títulos en juveniles, como los Mundiales Sub 20 y Sub 17 o los Juegos Olímpicos.