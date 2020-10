El árbitro español Juan Martínez Munuera (R) revisa el VAR por un posible durante el partido de fútbol de la Liga española entre Barcelona y Real Madrid Fuente: AFP

El clásico español del último sábado entre Barcelona y Real Madrid se sigue "jugando", después de que se conociera un audio entre los árbitros acerca del penal de Sergio Ramos. Los merengues siguen disfrutando la victoria, mientras que la turbulencia que dejó la derrota por 3 a 1 continúa sacudiendo el equipo catalán, que hoy tienen un choque clave ante Juventus, por la Champions League.

La jugada que desencadenó el punto de quiebre en el encuentro genera controversia aun tres días después del choque en el Camp Nou. La igualdad parcial entre Barcelona y Real Madrid, por la Liga de España, se rompió a los 61 minutos, a partir de un penal en favor del conjunto merengue otorgado por el VAR. Sucedió que el francés Clément Lenglet se pensó que no lo estaba viendo nadie y tomó de la camiseta a Sergio Ramos en el área. El árbitro Juan Martínez Munuera recibió la llamada del VAR y la revisó. Dio el penal, que Ramos, fiel a su costumbre, definió. Los blancos se ponían arriba en el marcador.

De esa manera, Real Madrid se colocó en ventaja por 2-1 y condicionó a un Barcelona que, hasta allí, se sostenía con el gol de Ansu Fati, que había marcado el empate en un comienzo de clásico trepidante. Finalmente, el equipo de Zidane terminó rematando el partido con el golazo del croata Luka Modric.

Pero ahora se difundió un diálogo en el que uno de los jueces de línea advierte un dato clave al árbitro principal. Más allá de la comunicación posterior entre el referee responsable y el VAR, en un audio publicado por el programa de radio español Deportes Cuatro se escucha cuando uno de los asistentes le dice al árbitro: "Es más, Ramos agarra primero la camiseta", por lo que señala que lo correcto era cobrar tiro libre para Barcelona y no penal.

El presidente del club azulgrana, Josep Maria Bartomeu había reclamado por los audios del VAR: "Me han informado que hay un audio del línea en la jugada de Lenglet y Ramos. Lo miraremos y vamos a defender los intereses del Barcelona. Hemos hecho un requerimiento porque no puede ser que el criterio del VAR sea distinto en un partido respecto a otro."

El mandatario insistió en rueda de prensa: "Las conversaciones entre los asistentes y el árbitro son habituales y normales. Pero si podemos hacer algo claro que lo vamos a hacer. Lo importante son los criterios, que son distintos en cada partido, y hay que pedir a la Federación que sea una reflexión colectiva porque queremos el fútbol más justo posible. Nosotros queremos la tecnología y que sean los resultados más justos".

El inocente agarrón de Lenglet a Sergio Ramos

La queja de Koeman

Tras el partido -y desconociendo todavía el diálogo entre el asistente y el árbitro- llegaría la queja del DT de Barcelona, Ronald Koeman: "El VAR nunca ha entrado ni con Messi contra el Sevilla, ni en las dos faltas que son roja contra el Getafe. Mi pregunta al árbitro ha sido por qué hay VAR solo en nuestra contra", amplió el entrenador del equipo catalán, quien consideró que la jugada del penal ha sido "decisiva" para el curso del partido. Luego, apuntó directamente contra la herramienta tecnológica: "El VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos".

"No he hablado con Lenglet pero sí he visto la jugada", concedió Koeman. Y no dudó a la hora de explicarla: "Es falta de Ramos a Lenglet. Luego Lenget agarra a Ramos, pero no para tirarse hacia atrás, en todo caso tendría que tirarse por delante, no por atrás. Para mí, una vez más, no es penal", insistió. Y zanjó el tema: "Es normal que los jugadores del Real Madrid hagan el máximo para que el árbitro piten el penalti. El árbitro decide y dicen que es penal, no quiero hablar más, pero sí ha sido un momento decisivo en el partido".

