Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán el próximo martes 2 de diciembre en el encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Liga de España 2025-2026, que se adelanta en el calendario a raíz de que enero próximo ambos equipos tendrán que competir en la Supercopa de España.

El cotejo está programado a las 17 en el renovado Camp Nou y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El duelo tendrá cara a cara a dos equipos con la obligación de ser campeón y habituales animadores de un certamen en el que acumulan una interesante rachas de victorias: el blaugrana lleva cuatro seguidas y el Colchonero, seis. El conjunto culé es el líder del torneo actual con 34 puntos gracias a 11 victorias, un empate y una derrota, al menos hasta que este domingo Real Madrid, tercero con 32 unidades, visite a Girona.

El Colchonero del entrenador Diego Simeone y los futbolistas argentinos Julián Álvarez, Juan Musso, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Nicolás González, por su parte, marcha cuarto con 31 tantos producto de nueve triunfos, cuatro igualdades y solo una caída y buscará una sonrisa como visitante para, al menos, alcanzar en la cima a su rival de turno. Además, dependiendo el resultado del Merengue, puede quedar como líder.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.81 contra 4.06 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.30.

El duelo se adelanta porque la fecha 19 está programada a principios del próximo año, justo cuando ambos conjuntos disputarán la Supercopa de España en Arabia Saudita. En las semifinales, Barcelona, el campeón vigente de La Liga de España, chocará ante Athletic Club de Bilbao mientras que Atlético de Madrid se medirá ante Real Madrid en el clasico de la capital española.