River vs. Racing, por la Copa Argentina 2025: cuándo se juega el partido

Los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 concluirán con el duelo estelar entre River Plate y Racing Club, programado para el próximo jueves 2 de octubre a las 18 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario con arbitraje de Hernán Mastrángelo. El cotejo se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Millonario con una cuota de 2.45 contra 3.14 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Academia. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.22.

El duelo, trascendental para ambos clubes, los encuentra en momentos muy diferentes. El combinado dirigido por Gustavo Costas accedió a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y sigue en carrera por el título que tanto anhela y por el que ya no compite el plantel de Marcelo Gallardo, eliminado en cuartos por Palmeiras.

En el Torneo Clausura 2025 el conjunto del barrio porteño de Núñez perdió este domingo como local ante Deportivo Riestra 2 a 1 y, aunque sigue segundo en la zona B, la derrota, histórica, caló muy hondo y los jugadores fueron reprobados por el público en el Monumental. Los de Avellaneda, en tanto, igualaron en el Cilindro ante Independiente 0 a 0 en un encuentro que estuvieron cerca de perder en la última jugada y siguen afuera de los puestos de acceso a octavos, aunque cerca de los clubes que están por encima suyo.

En la Copa Argentina, River es el segundo máximo ganador de la historia del con tres títulos conseguidos en 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019. En su camino a los cuartos de final de la edición 2025 doblegó a Ciudad de Bolívar 2 a 0, San Martín de Tucumán 3 a 0 y Unión de Santa Fe por penales, tras empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario. El dato sobresalienteo es que todavía no recibió goles durante un juego.

La Academia se metió entre los mejores ocho tras eliminar a Deportivo Riestra 3 a 0 con goles de Duván Vergara, Miguel Barbieri en contra y Facundo Mura. Previamente, se impuso a Santamarina de Tandil 2 a 0 en la primera ronda y a San Martín de San Juan 3 a 1 en los octavos. El club tiene una deuda pendiente con el campeonato porque nunca lo ganó. Cuando más cerca estuvo fue en la edición 2011-2012 y cedió en la definición con Boca Juniors.

Racing, después de avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, igualó ante Independiente 0 a 0 en el clásico Marcos Brindicci

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 14 de diciembre del año pasado, en un partido correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Racing se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Maximiliano Salas, actualmente en la vereda opuesta. En la Copa Argentina no se enfrentan desde las semifinales de la edición 2011-2012: empataron 0 a 0 en los 90′ y la Academia ganó 5 a 4 por penales.

Quien se imponga en el cruce avanzará a las semifinales y tendrá como rival a Independiente Rivadavia de Mendoza, verdugo de Tigre 3 a 1.

Cronograma y resultados de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025

Tigre 1-3 Independiente Rivadavia.

Racing vs. River - Jueves 2 de octubre a las 18 en el Gigante de Arroyito.

Newell’s 1-3 Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors 1-0 Lanús.

Semifinales de la Copa Argentina 2025