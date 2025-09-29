Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 20 Chile 2025, tras la fecha 1

Se llevó a cabo este domingo la segunda jornada del Mundial Sub 20 Chile 2025 en la que se desarrolló la primera fecha del grupo D con victorias de la selección argentina y de Italia, por lo que ambos combinados dominan la tabla de posiciones con tres puntos cada uno.

La albiceleste se impuso a los centroamericanos 3 a 1 en el segundo turno en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso con un doblete de Alejo Sarco y otro tanto de Ian Subiabre. Karel Pérez descontó transitoriamente para el perdedor. La Azzurra, antes, doblegó 1 a 0 a Australia con anotación de Mattia Mannini.

La diferencia entre los ganadores de la fecha inaugural son los goles convertidos y recibidos. En ese contexto, el seleccionado nacional está en el primer puesto porque tiene un dividendo de +2 contra +1 de los europeos, que son su escolta. Los australiano y cubanos todavía no sumaron.

Resultados, fixture y tabla de posiciones del grupo D del Mundial Sub 20

Fecha 1

Italia 1-0 Australia.

Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

Italia vs. Cuba - Miércoles 1° de octubre a las 17 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Fecha 3

Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Australia vs. Cuba - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Nacional.

En la primera etapa de la Copa del Mundo, los equipos fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada una. Se enfrentan todos contra todos a una ronda en cada grupo (36 partidos) y los dos líderes de cada uno más los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

Teniendo en cuenta el formato del certamen, la Argentina e Italia dieron un paso muy importante hacia la clasificación a la siguiente instancia, donde irán 16 de los 24 participantes.

Todos los partidos del Mundial, incluidos los de la etapa inicial y los cruces, se repartirán en cuatro estadios: el Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago; el Elías Figueroa Brander de Valparaíso; el escenario El Teniente de Rancagua; y el Fiscal de Talca.