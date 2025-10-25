Barracas Central vs. Boca, por el Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Barracas Central y Boca se enfrentan este lunes para recuperar el partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro está programado para las 16 en el estadio Claudio Tapia, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Guapo, que viene de empatar 2 a 2 con Tigre, se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 18 unidades, misma cantidad que otros cuatro equipos, dos de los cuales se ubican por encima (Argentinos Juniors y Belgrano) y otros dos por debajo (Tigre y Racing) por diferencia de gol. El xeneize, por su parte, está décimo con 17 unidades y en la última jornada cayó por 2 a 1 frente al Pirata cordobés.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 6 de abril de este año, en el marco de la 12° fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por la mínima diferencia como local con un gol de Rodrigo Battaglia. El antecedente más reciente en el estadio de Barracas, en tanto, es del 20 de julio de 2023, por los octavos de final de la Copa de la Liga: fue triunfo del xeneize por 2 a 1 con tantos de Cristian Medina y Miguel Merentiel (Maximiliano Puig empató transitoriamente para el local).

Barracas Central vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

Día : Lunes 27 de octubre.

: Lunes 27 de octubre. Hora : 16.

: 16. Estadio : Claudio Tapia.

: Claudio Tapia. Árbitro: Nicolás Lamolina.

Barracas Central vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 16 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.06 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.73.