Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana

La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino está que arde. Define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026. Platense es el único que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025.

También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura, que finalizará en diciembre, y la Copa Argentina (los finalistas son Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia). Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual, que actualmente son Rosario Central (62), River Plate (52) y Argentinos Juniors (51).

Platense ganó el Torneo Apertura y se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026 Joaqu√≠n Camiletti - Getty Images South America

Los seis que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2026: Deportivo Riestra (51), Boca Juniors (50), Racing, Lanús y San Lorenzo (46); y Tigre (45).

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está en el vigésimo puesto, muy lejos de los puestos de privilegio.

Lo mismo ocurrirá si Racing se consagra en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya está en semifinales- y, a nivel doméstico, queda entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Lanús conquista la Sudamericana 2025 -también está entre los cuatro mejores- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Racing podría clasificarse a la Copa Libertadores 2026 si gana la edición actual, sin importar la Tabla Anual Gustavo Garello - AP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River Plate (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Deportivo Riestra (a definir).

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Racing Club (a definir).

Tabla Anual 4: Lanús (a definir).

Tabla Anual 5: San Lorenzo (a definir).

Tabla Anual 6: Tigre (a definir).

En este 2025 hubo seis clubes argentinos en la Copa Libertadores. De ellos, Racing está en semifinales y es el único que sigue en carrera por el título. Del resto, River, Vélez y Estudiantes de La Plata quedaron eliminados en cuartos de final; y Talleres y Central Córdoba en la etapa de grupos, aunque el Ferroviario pasó a la Sudamericana y perdió en octavos.

En el certamen restante, el único que sigue en pie es Lanús, que se encuentra entre los cuatro mejores. Huracán, Godoy Cruz e Independiente, al igual que el conjunto santiagueño, se despidieron en la ronda de los 16 mejores, con la particularidad de que el Rojo fue expulsado de la competencia por graves conflictos entre sus hinchas y la parcialidad de Universidad de Chile. Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, por su parte, cayeron en la primera ronda.

Lanús sueña con ganar la Copa Sudamericana 2025; de conseguirlo, se clasificará a la próxima Libertadores RODRIGO ARANGUA - AFP