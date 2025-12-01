Barracas Central vs. Gimnasia, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

La definición del Torneo Clausura continúa este lunes con el duelo en el que Barracas Central recibe en Luna y Olavarría a Gimnasia de La Plata. El Guapo llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Deportivo Riestra, mientras que el Lobo eliminó a Unión de Santa Fe. Ambos lograron la clasificación jugando en condición de visitante. En la previa del partido, la tribuna popular de Barracas despegó un telón con una cara de Claudio Tapia.

En el inicio del partido el que llegó fue el Lobo. Primero con un cabezazo de Manuel Panaro que pasó cerca del primer palo. Unos minutos después, Pedro Silva Torrejón llegó por la izquierda, envió un centro y la pelota dio en el taco de un rival y casi se mete en el arco.

A los cuatro minutos se dio una acción que probablemente fue para tarjeta amarilla para un jugador del equipo local. Nicolás Demartini llegó a destiempo, con algo de imprudencia y derribó al futbolista de Gimnasia Jeremías Merlo contra la línea lateral. Hernán Mastrángelo que es el árbitro del partido, sólo pidió calma. Jorge Baliño es el encargado del VAR.

A los 22 se dio una acción polémica, que significó la apertura del marcador para el visitante. Gimnasia abría al marcador con el gol de Panaro. Sin embargo, el asistente número dos Pablo Gualtieri levantó la bandera por un supuesto offside de Jeremías Merlo, quien había asistido al autor del tanto. Tras algunos minutos, la acción se revisó en el VAR y Hernán Mastrángelo dijo que “el número 24 se encuentra habilitado” por lo que el Lobo gana 1 a 0. Según las líneas del VAR, estaba en la misma línea del último defensor.

A los 34, el local tuvo el empate. Facundo Bruera ganó en las alturas y de cabeza estrelló el segundo palo del arco de Gimnasia. Luego, Nelson Insfrán hizo una tapada impresionante con su pie izquierdo a un remate de Ignacio Tapia. A los 38, el Guapo volvió a llegar con muchos jugadores y el arquero del Tripero volvió a detener un remate por parte de Tomás Porra. El primer tiempo finalizó 1 a 0 para Gimnasia, que por ahora se está metiendo a las semifinales donde habría clásico ante Estudiantes.

Como en cada partido que juega el equipo de Claudio Tapia habrá muchísima atención en lo que suceda con el arbitraje. El Guapo logró la clasificación a los octavos de final tras igualar con Huracán en la última fecha de la etapa de grupos, que tuvo al árbitro Andrés Gariano en el centro de la escena con dos penales cobrados a instancias del VAR en favor de Barracas. Luego, el mismo juez, amenazó al ahora exentrenador del Globo Frank Kudelka. Pero además de ese duelo, el equipo de Tapia fue beneficiado en otros partidos como frente a Estudiantes de La Plata, Belgrano, Newell’s, etcétera.

Es la primera vez en el año que juegan estos equipos debido a que Barracas estuvo en la zona A y finalizó en el sexto lugar. Por su parte, Gimnasia terminó séptimo en el grupo B. Como el Guapo finalizó en mejor posición, el choque de los cuartos de disputa en el estadio Claudio Tapia. En caso de que el tiempo regular finalice igualado habrá alargue. Si todo sigue igualado en los 30minutos suplementarios, habrá penales.