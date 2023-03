Bayern Munich despidió a Julian Nagelsmann, que venció al PSG de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la Champions League

escuchar

A simple vista, Bayern Munich parece estar pasando por una situación deportiva envidiable. Marcha segundo en la Bundesliga, pero la diferencia con el líder Borussia Dortmund es de apenas un punto, y ambos equipos se enfrentarán en la próxima fecha del campeonato. Mientras tanto, su récord en la Champions League es aún mejor: ganaron todos y cada uno de los partidos que jugaron, incluyendo los dos de la serie de octavos de final ante PSG, con la presencia de Lionel Messi y Kylian Mbappé. Pero puertas adentro la institución pasa por una seria crisis política, que tiene como protagonista a Julian Nagelsmann, a quien la dirigencia decidió este jueves despedir como director técnico según varios medios alemanes.

El punto de quiebre de la relación ocurrió cuando, el último fin de semana, el diario Sport Bild publicó un informe táctico que armó el entrenador filtrado por un miembro del plantel, a quien el entrenador caracterizó como “topo” en una conferencia de prensa: “Me molesta mucho. La persona que transmite esto perjudica a cada uno de los jugadores, no es el objetivo. ¿Qué busca la persona que transmite esto? ¿Qué espera? No veo cuál puede ser su motivación, más allá de facilitar la tarea al adversario”, acusó Nagelsmann en aquel momento. No obstante, la historia va aún más hacia atrás con respecto a varios desacuerdos entre él y el director deportivo del club, el ex jugador Hasan Salihamidzic, en relación con el armado del plantel.

Nagelsmann fue despedido en un contexto de mucha tensión con la jerarquía del club por algunas decisiones dirigenciales y la presencia de un "informante" en el plantel

En mayo pasado, por ejemplo, el diario alemán TZ informó que el técnico estaba molesto con la dirigencia por demorar las renovaciones de Thomas Müller, Manuel Neuer y Robert Lewandowski, que eventualmente terminó dejando el club para unirse a Barcelona. Y a pesar de la buena forma del equipo, la derrota del sábado ante Bayer Leverkusen que significó la pérdida del liderazgo de la Bundesliga (y apenas la tercera caída de la temporada) provocó que Salihamidzic criticara duramente a Nagelsmann: “Esto no es lo que significa Bayern Munich. Perdimos todo, nos dejamos arrollar por un equipo que venía de jugar el jueves [por la Europa League]. Pocas veces he experimentado tan poco pulso, tan poca mentalidad, tan poca asertividad”, indicó a DAZN.

Por otra parte, Salihamidzic y el CEO del club, el legendario Oliver Kahn, ya tendrían decidido el sucesor del ex Hoffenheim y RB Leipzig. Según comunicaron los diarios BILD y Kicker junto al periodista Fabrizio Romano, Bayern habría llegado a un acuerdo nada menos que con Thomas Tuchel, que firmaría por dos años y medio. El entrenador fue campeón de Europa con Chelsea en 2021, pero fue despedido del equipo londinense en septiembre, y también alcanzó la final de la Champions con PSG en 2020 antes de ser vencido, justamente, por su nuevo equipo.

Thomas Tuchel, de pasado en Borussia Dortmund, PSG y Chelsea (donde fue campeón de Europa), será el reemplazante de Nagelsmann

Al técnico de 49 años le espera un debut de máxima dificultad, dado que el sábado 1° de abril jugará lo que posiblemente sea el partido más importante de la temporada de Bayern, recibiendo al líder Borussia Dortmund. Se trata también de otro equipo que dirigió Tuchel, que reemplazó al histórico Jürgen Klopp en 2015 pero de donde se fue en 2017 por disputas con la jerarquía del club, una constante en su carrera. Además, tendrá también una prueba de máxima dificultad en la Champions, donde debe enfrentar a Manchester City en los cuartos de final de la competencia.

