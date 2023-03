¿Bayern Munich tiene un doble agente? Julian Nagelsmann se mostró furioso por filtraciones desde el vestuario: “Tenemos un topo”

escuchar

El auge de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes, de los sistemas de mensajería instantáneos ha cambiado las reglas y los comportamientos en todos los órdenes de la vida. En el fútbol, la máxima de que todo lo que se habla puertas adentro queda ahí cambió a partir sobre todo del uso de la tecnología. Es por ello que cada vez más los entrenadores se cuidan para que salga a la luz la menor cantidad de información posible de lo que se habla en un vestuario. Sin embargo, en la Bundesliga, un caso estalló nada menos que en el club más importante. Se trata de Bayern Munich, donde su director técnico, Julian Nagelsmann, estalló de furia ante lo que considera un caso de filtración grave.

Todo ocurrió luego de que el diario alemán Sport Bild publicara información detallada de un informe táctico que Nagelsmann les entregó a sus futbolistas. Con pelos y señales, el citado medio divulgó las imágenes de las instrucciones tácticas del entrenador, acmpañadas de unos apuntes específicos. Por ejemplo, el DT habla de joker, que es el extremo comodín encargado de crear superioridades en las líneas con sus movimientos.

Parte del informe táctico que Sport Bild publicó a partir de una filtración desde Bayern Munich

Al ver la publicación, Nagelsmann rompió en ira y no ahorró palabras para referirse a esta situación: “Me molesta mucho. La persona que transmite esto perjudica a cada uno de los jugadores, no es el objetivo. ¿Qué busca la persona que transmite esto?. ¿Qué espera? No veo cuál puede ser su motivación, más allá de facilitar la tarea al adversario”, se quejó el entrenador.

"Espero que esta persona no pueda mirarse en el espejo", afirmó Nagelsmann

Nagelsmann reconoció que dentro de su grupo hay lo que vulgarmente se conoce como topo, alguien que pasa información a la prensa de lo que ocurre puertas adentro. Y el técnico eligió una alegoría curiosa para referirse a esto y a la posibilidad de detectar quién es: “Los topos son especies protegidas. Cada vez que conduces por el campo ves 80.000 topos y no puedes deshacerte de ellos. Su búsqueda es muy, muy complicada”.

Finalmente, se refirió a los valores, principios y códigos de conducta que hay que tener en la vida. “Trato de averiguar cuál es el motivo. Para mí siempre es importante poder mirarme en el espejo por la noche, tratar bien a mis jugadores y a mis compañeros entrenadores. Espero que esta persona no pueda mirarse en el espejo porque no es justo”, afirmó.

