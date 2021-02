Alejandro Orfila y Mauro Óbolo son presentados por Luis Artime, tras la firma de sus contratos con Belgrano. Crédito: Club Atlético Belgrano de Córdoba

CORDOBA.- El cantante Paz Martínez lo define como "amor pirata". Pirata, pero de Alberdi, de Córdoba, de Belgrano es Luis Fabián Artime. Goleador e ídolo del club se convirtió ahora en su presidente. Le ganó a Armando Pérez, el directivo que hizo que el club superara su crisis económica hace unos años y que también pasó por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La elección registró una participación récord del 60 por ciento de los 13.000 socios habilitados para votar y logró 4.902 votos, sobre los 3.110 de Pérez.

Con 94 goles en 336 partidos en diferentes períodos que fueron entre 1992 y 2006, "el Luifa" como le dicen los hinchas de Belgrano, hace tiempo que se dedica a la actividad aseguradora. Es un porteño que terminó conquistando a una hinchada cordobesa. La tribuna sur del estadio Mario Kempes lleva su nombre.

Este lunes, en el predio de Villa Esquiú del club, Artime dio una conferencia de prensa con el flamante técnico de Belgrano, Alejandro Orfila, con quien firmaron contrato el domingo. En esa presentación confirmó que se reducirá el plantel; a varios jugadores se les avisó que no serán más parte del club. No quiso dar los nombres: "Los jugadores ya lo saben; con mucho respeto vamos a actuar. La conducción es así, frontal, transparente y de cara a cara". El plantel tiene actualmente 37 integrantes.

El nuevo cuerpo técnico de Belgrano: Martín Fernández (PF), Edgardo Galfioni (EA), Diego Arias (PF), Alejandro Orfila (DT), Guillermo Almada (AT), Alexis Castro (Analista de video) Crédito: Club Atlético Belgrano de Córdoba

Adelantó que hay "siete u ocho" refuerzos con los que están negociando, aunque aclaró que "todavía no hay cerrado nada; el libro de pases es muy volátil". Añadió que buscan gente "con hambre de triunfo, con ganas de entrar en la historia de Belgrano", una forma de decir que los hinchas no deben esperar nombres rutilantes.

"El estilo de este presidente y de Belgrano es ganador -enfatizó-. Hemos traído un técnico con ganas de impulsar a los jóvenes". El torneo de la Primera B, dijo, comenzaría el primer fin de semana de marzo según le comunicaron desde la AFA.

Artime vivió siempre cerca del fútbol, su papá Luis Artime pasó por Atlanta, Independiente, River, Palmeiras y Nacional de Montevideo. Jugó en la Selección Argentina que participó del Mundial de 1966, en Inglaterra, cuando hizo tres goles en cuatro partidos.

La elección de Belgrano tuvo una fuerte presencia empresaria; la lista de Artime contó con ellos en tres vicepresidencias: Ricardo Leiva, adscripto a la presidencia del grupo Roggio; Antonio Mariano, de la cadena local de supermercados Mariano Max; y Tori Baistrocchi, vinculado al negocio de los espectáculos.

En su equipo también está Ángel Mario Elettore, exministro de Finanzas de la provincia, quien ayudó a una reunión con empresarios que se realizó antes de las elecciones. Disfónico después de los festejos, dio las razones que -a su entender- lo hicieron ganar. "La gente nos eligió porque sabe que hay un proyecto y un equipo atrás mío que venimos trabajando desde hace casi dos años en esto y creo que ha depositado la esperanza en eso. Y después creo que es por una parte sentimental: uno ha sido jugador y sabe lo que el hincha y socio exige. Es una gran responsabilidad, pero lo que hemos asumido desde Belgrano Primero es que se sale adelante con trabajo, sacrificio y honestidad".

También habló de las declaraciones de Pérez, quien sostuvo que no esperaba un llamado de Artime. "Yo agradecí lo que hizo Armando Pérez. Junto con Belgrano Primero pensamos en Belgrano, construimos, no tenemos personalismos. Creo que sigue demostrando que es personalista, que no le gusta perder. La verdad que pienso en Belgrano y pusimos a Belgrano primero. Lo que hagan los demás, no me interesa".

Pérez, al reconocer la derrota, dijo: "Uno cree o no cree en la democracia. Si cree, este fue un acto eleccionario y la gente votó lo que cree conveniente para Belgrano y hay que aceptarlo, esperemos que esta lista ganadora, piense en la institución y no haya un único protagonista".

Artime, sobre el futuro de las finanzas del club, indicó que descuentan que podría ser otra temporada sin público por lo que trabajan sobre esa base en la proyección de los números. Serán cautos.

Una triste decisión

Artime se refirió al suicidio de Santiago "El Morro" García, el jugador de Godoy Cruz. "El día de la elección tuvimos esa tristísima noticia. Uno no ha jugado con él, pero si lo ha disfrutado como jugador. Una triste noticia". Después dijo que Belgrano sumará a un especialista para tratar estos temas, no solo en el plantel profesional sino también en inferiores.

"En el Directorio Deportivo vamos a ir sumando en la semana gente que esté capacitada para tratar estas situaciones. Además de jugadores de fútbol, también somos seres humanos", añadió.

Y planteó: "Decisiones así uno puede alertarlas antes, si tiene la ayuda necesaria, y esa ayuda no se la busca, ni se le acerca, y no nos damos cuenta, si no tenemos a alguien que esté especializado. En el Directorio Deportivo vamos a tener gente encargada de la psicología, sobre todo psicología deportiva, no solo para el plantel profesional sino para juveniles y poder detectar algún caso así".

