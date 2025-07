Belgrano vs. Independiente, por la Copa Argentina 2025: cuándo se juega el partido

Este fin de semana, sin actividad por el Torneo Clausura 2025, se jugarán partidos de la Copa Argentina 2025 y uno de los encuentros que se programó es el de Belgrano de Córdoba vs. Independiente el viernes 1° de agosto a las 18.15 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El Pirata llegó a la instancia tras eliminar a Real Pilar 3 a 1 y Defensores de Belgrano 3 a 2. En el Torneo Clausura tuvo un arranque irregular con una victoria, una parda y una derrota y se ubica sexto con cuatro puntos. Su objetivo es acceder a los playoffs, algo que no logró en el Apertura.

El Rojo, por su parte, doblegó a Sportivo Belgrano de San Francisco 2 a 0 y a Gimnasia de Mendoza 2 a 1. Justamente frente al Lobo logró su único triunfo en el segundo semestre dado que en el Clausura hilvanó una parda y dos derrotas y está entre los últimos de la zona B.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final y esperará por Atlético Tucumán o Newell’s, uno de los pocos cruces que todavía no se programó porque no fue incluido en el cronograma de esta semana. El miércoles 30 se enfrentarán Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba de Rosario; un día después lo harán Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors; el viernes 1° de agosto, además de Belgrano vs. Independiente, jugarán Lanús vs. Huracán; el sábado 2 San Lorenzo hará lo propio frente a Tigre y River chocará con San Martín de Tucumán por los 16avos de final; y Racing vs. Deportivo Riestra se jugará el domingo 3.

¡QUÉ SEMANITA, A FULL COPA ARGENTINA! ✅



🔥 Se viene una agenda intensa con el inicio de los Octavos de la 13º edición de #NuestraCopa 🙌, y la definición por el último clasificado desde los 16avos de Final#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/hwFQR3DMiB — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) July 27, 2025

Cronograma de los octavos de final

San Lorenzo vs. Tigre - Sábado 2 de agosto a las 16.15 en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón.

Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba de Rosario - Miércoles 30 de julio a las 15.30 en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis.

Racing vs. Deportivo Riestra - Domingo 3 de agosto a las 16 en el estadio Ciudad de Lanús.

Unión de Santa Fe vs. River Plate o San Martín de Tucumán.

Atlético Tucumán vs. Newell’s - Sin programar.

Belgrano de Córdoba vs. Independiente - Viernes 1° de agosto a las 18.15 en el estadio Gigante de Arroyito.

Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors - Jueves 31 de julio a las 21.10 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

Lanús vs. Huracán - Viernes 1° de agosto a las 20.45 en el estadio Centenario de Quilmes.