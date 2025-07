Horario del partido de River vs. San Martín de Tucumán, por la Copa Argentina 2025

El último de los partidos de 16avos de final de la Copa Argentina 2025 será el que protagonizarán River Plate y San Martín de Tucumán el sábado 2 de agosto en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro está programado a las 21.10 y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sprots Play.

Para ambos clubes será el segundo duelo en el certamen. En la primera ronda el Millonario doblegó a Ciudad de Bolívar 2 a 0 mientras que el Ciruja hizo lo propio ante Colón de Santa Fe 3 a 1 por penales, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Quien se imponga en el choque avanzará a octavos y enfrentará a Unión de Santa Fe, verdugo de Rosario Central 3 a 1 por penales -empataron 0 a 0 en los 90′-.

Curiosamente, los octavos de final del campeonato comenzarán antes de que terminen los 16avos porque la organización, aprovechando que el próximo fin de semana no habrá actividad por el Torneo Clausura, programó cinco duelos antes del choque entre River y San Martín de Tucumán.

El miércoles 30 se enfrentarán Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba de Rosario; un día después lo harán Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors; el viernes 1° de agosto Belgrano de Córdoba se medirá con Independiente en Rosario y Lanús vs. Huracán mientras que el sábado 2, antes del duelo del Millonario vs. el Ciruja, San Lorenzo hará lo propio frente a Tigre. Racing y Deportivo Riestra jugará el domingo 3.

Cronograma y resultados de los 16avos de final

San Lorenzo (4) 0-0 (3) Quilmes.

Tigre 2-0 Banfield.

Platense (1) 2-2 (3) Independiente Rivadavia.

Central Córdoba de Rosario 1 (5)-(4) 1 Gimnasia de La Plata.

Racing 3-1 San Martín de San Juan.

Deportivo Riestra (4) 2-2 (3) Deportivo Armenio.

Rosario Central (1) 0-0 (3) Unión de Santa Fe.

San Martín de Tucumán vs. River - Sábado 2 de agosto a las 21.10 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Boca Juniors 1-2 Atlético Tucumán.

Defensa y Justicia 0-2 Newell’s.

Belgrano de Córdoba 3-2 Defensores de Belgrano.

Gimnasia de Mendoza 1-2 Independiente.

Estudiantes de La Plata (2) 1-1 (4) Aldosivi.

Excursionistas 0-3 Argentinos Juniors.

Lanús 2-0 Vélez Sarsfield.

Instituto de Córdoba (2) 0-0 (3) Huracán.

Cronograma de los octavos de final