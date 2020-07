Bielsa campeón: lo que dijo el DT después del triunfo y el ascenso del Leeds

Crédito: @LUFC

19 de julio de 2020 • 14:37

Todavía falta un partido, pero Leeds ya vive el ascenso a la Premier League de la mano de Marcelo Bielsa, que habló después de la cómoda victoria por 3 a 1 sobre Derby County.

La ciudad está convulsionada y desató el festejo del Leeds luego de haber permanecido 16 años fuera de la elite del fútbol inglés, sufriendo penurias con un club que no paraba de despedir técnicos y que hasta incluso llegó a correr riesgo de desaparición. Sin embargo, ahora sus fanáticos idolatran al entrenador que provocó una revolución en la entidad, que ha sabido despertar odios en el ambiente futbolero de Inglaterra.

"Estoy muy contento por el ascenso y después de un partido como el de hoy, con una buena actuación, me siento muy feliz", dijo el DT rosarino, que ya planea el cotejo final del miércoles, ante Charlton. Además, respondió distendido en un ida y vuelta con los periodistas ingleses en la conferencia de prensa.

-¿Usted tiene alguna idea de la felicidad que hay en este momento en la gente de Leeds?

-Bueno sí, por supuesto. El pueblo de Leeds es muy apasionado y esperaban este ascenso con mucha ilusión. Entonces, no me resulta difícil imaginar la euforia que se genera por este ascenso.

-¿Piensa que hoy su equipo jugó como un verdadero campeón?

-Es similar a la media a la que jugamos durante todo el año. Y el hecho de que hayan jugado tres futbolistas que no lo hacen habitualmente y que el nivel se mantuviera de la misma manera, también es un motivo de alegría para nosotros. Ellos se esfuerzan desde hace varios meses sin que se note diferencias en si juegan o no.

-¿Ahora que ya tiene el trofeo, qué tan importante es para usted?

-Claro que me da alegría. No puedo hablar de cuán importante es en términos de porcentaje, yo hace 30 años que trabajo de esto y no siento que lograr un título pueda cambiar los porcentajes desfavorables que yo tengo. Lo que sí me da mucha alegría es haber podido participar de este proyecto y con este grupo de jugadores. Yo advierto un reconocimiento muy marcado para con mi trabajo, pero más que mi capacidad de liderazgo lo que marcó una diferencia muy grande fue la capacidad de los jugadores. Y voy a justificar esta afirmación, aunque parezca un exceso de modestia actuado. Los 50 partidos que se disputaron en el año, los jugaron alrededor de 15 futbolistas y la capacidad que tuvo el grupo para sobrellevar las dificultades que se presentaron durante la temporada es lo que permitió el éxito. Hay veces que se exagera la función del conductor, cuando es más conveniente valorar la capacidad de los jugadores. Puedo observar, desde mi experiencia, que sucede eso.

-¿Qué valoración hace del staff y de la gente que trabaja con usted?

-Alrededor de un equipo, hay 25 personas, además del plantel. Cuando yo dirigía la selección de la Argentina éramos cinco personas. Ahora hay un apoyo en el parte física, en la logística, en el área técnico y táctica, en el departamento médico y en el cuidado de las instalaciones, por ejemplo la limpieza del lugar de trabajo, y hasta de la Academia, que demostró que el club estuvo en un nivel inmejorable.