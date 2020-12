Marcelo Bielsa grita, pero no logró ordenar a Leeds Crédito: Nick Potts

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2020 • 16:45

La peor derrota de Marcelo Bielsa en los dos años y medio que lleva en el fútbol inglés agudizó las deficiencias defensivas que arrastraba Leeds. El 6-2 de Manchester United en Old Trafford por la Premier League es apenas un reflejo de un partido alucinante por la cantidad de llegadas y situaciones de gol, como si lo más natural y sencillo hubiese sido tomar el área rival para quedar a tiro de definición. Obviamente que el saldo fue favorable para el United, que hizo pesar su mayor categoría individual y castigó algunas de las severas fallas del rival, pero Leeds también respondió y se esforzó ofensivamente para achicar diferencias en un encuentro que a los tres minutos ya perdía 2 a 0.

"En el primer tiempo tuvimos situaciones similares a las de Manchester United, pero no las convertimos. Nuestras ocasiones eran elaboradas y teníamos que construirlas en campo rival. Las opciones de Manchester se generaron cuando nosotros perdíamos la pelota y pasaban rápidamente desde atrás hacia adelante", fue la primera apreciación de Bielsa en el flash interview dentro de la cancha, donde al principio se molestó por una interpretación en la traducción de su asistente Andrés Clavijo.

El técnico argentino amplió su análisis: "Nuestros regresos fueron más lentos que las transiciones de ellos. Eso está vinculado a que cuando no lográbamos terminar los ataques nos costaba regresar a un ritmo adecuado".

Consultado por las sensaciones de haber recibido por primera vez seis goles como director técnico en Europa -en Newell's, sufrió un 6-0 ante San Lorenzo por la Copa Libertadores de 1992-, Bielsa expresó: "Es muy doloroso". Sobre los cambios en el comienzo del segundo tiempo -reemplazó a los volantes Phillips y Klich por Strujk y Shackleton-, explicó: "Íbamos perdiendo por una diferencia muy holgada y quise formar una pareja de medios más combativa".

"No pienso eso", respondió de manera lacónica a la pregunta de si Leeds había caído en las trampas que le tendió el United. También descartó que la goleada lo haga revisar su manera de encarar los partidos. "Ya lo expliqué", fue otra devolución escueta a un consulta por el desarrollo. Hizo una autocrítica: "Si el entrenador rival impone su forma de jugar es porque yo no logré neutralizarlo. Vamos a corregir lo que está mal y mantener lo que está bien, pero no vamos a abandonar la forma de jugar"

La página de Opta contabilizó 43 intentos de remates al arco (26 del United, 17 de Leeds), con 14 disparos entre los tres palos de los locales y tres para los visitantes. Un total de 24 córners (11 del United, 13 de Leeds, que tuvo a favor el porcentaje de posesión de pelota, con 58,6 por ciento). Estadísticas de un encuentro que tuvo licencias que ni en un partido de barrio se encuentran. Otro dato para respaldar un desarrollo frenético, sin pausas: hubo un solo amonestado, el delantero Daniel James, por una supuesta simulación, que no había sido tal, ya que el defensor Ayling le había cruzado el brazo a la altura del cuello.

Los números en rojo que traía Leeds en goles recibidos ahora hacen sonar todas las alarmas. Su arco es el más vulnerado de la Premier, con 30 tantos en 14 fechas; le sigue West Bromwich Albion (26 goles), en puesto de descenso y con el técnico Sam Allardyce en reemplazo del despedido Slaven Bilic.

Leeds se ubica 14°, a siete puntos del primer equipo que está descendiendo, Burnley, rival del próximo domingo. Y a la fecha siguiente se medirá con West Bromwich (19°). Estos son los cruces vitales, en los que Leeds no puede fallar para cumplir su primer objetivo de mantener la categoría.

Conforme a los criterios de Más información