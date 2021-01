Marcelo Bielsa observa las acciones del partido entre Leeds, su equipo, y Brighton, por la fecha 18 de la Premier League. Por tercer encuentro consecutivo, sus dirigidos no pudieron convertir. Crédito: Jon Super/Pool via AP

Marcelo Bielsa, entrenador argentino de Leeds United, reconoció los errores de su equipo luego de la derrota 1-0 contra Brighton en Elland Road, por la Premier League. El equipo del Loco hace tres partidos que no convierte un gol y la abstinencia preocupa al rosarino: "Por supuesto que recibir goles y no convertirlos siempre es una preocupación. Pero no es lo mismo no convertir atacando bien que sin atacar bien. Y hoy no atacamos bien", admitió el entrenador argentino en la conferencia de prensa a pie de campo.

El Loco ahondó: "Nos costó. Podemos defender mejor de lo que defendimos. Y podemos crear más opciones de gol y más peligro del que creamos. Esa es la descripción de nuestro juego, que no fue bueno". El ex DT del seleccionado argentino diagnosticó: "La fluidez de nuestro ataque en los últimos dos partidos no es la que solía ser".

Las explicaciones de Bielsa tras la derrota con Brighton

Traducido: al equipo le falta frescura de tres cuartos de cancha hacia adelante. Y Bielsa lo sabe. Por eso uno de los nombres en carpeta desde hace meses para reforzar al equipo en el mercado invernal es el de Rodrigo De Paul, futbolista argentino de Udinese. El problema es su precio: 35 millones de euros.

Neal Maupay festeja el 1 a 0 contra el Leeds de Marcelo Bielsa Crédito: Jon Super / POOL / AFP

Leeds perdió los tres partidos de 2021, y no anotó ningún gol (Tottenham y Brighton por Premier League y Crawley Town por la FA Cup). "Me preocupa. Esa es la respuesta", concedió Bielsa. Y agregó: "Perder tres partidos sin convertir no es algo que pase sin preocupación, sin generar preocupación. Todos fueron partidos diferentes. Contra Tottenham, si bien perdimos, no fue una mala sensación. Pero en los últimos dos, en la copa y hoy, no defendimos bien y tampoco supimos atacar bien. Es decir que defendimos y atacamos por debajo de nuestras posibilidades. Esos dos factores generan preocupación".

Según el entrenador argentino, "se deslucieron los dos aspectos básicos" del juego de Leeds. El DT puntualizó: "Uno es empeorar al rival cuando tiene la pelota y el otro es generar mayor cantidad de opciones de gol". Ante Brighton (que tuvo a Alexis MacAllister desde el inicio, y fue quien le dio la asistencia a Neal Maupay para el gol), Leeds tuvo mayor cantidad de jugadas de gol, pero de inferior calidad. Patrick Bamford, su 9 de área, siempre perdió los duelos individuales contra los defensores rivales. Y eso que el centrodelantero de Leeds es el atacante con más remates al arco de toda la liga inglesa. Bielsa tiene mucho trabajo por delante.

Marcelo Bielsa saluda al director técnico del Brighton, Graham Potter. Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP

