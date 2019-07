Copa Libertadores | Ronda de 16 Sin Comienzo P Boca Juniors P Atlético Paranaense

Boca recibe a Athletico Paranaense, en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores de América 2019. El partido se juega desde las 21.30 en la Bombonera y es televisado por Fox Sports.

El zeneize tiene una clara ventaja ya que se impuso por 1-0 la semana pasada en Curitiba con gol de Alexis Mac Allister, uno de sus refuerzos, a siete minutos del final. Fue un partido que tuvo emociones hasta el final por un penal que Marco Ruben estrelló en un poste en tiempo de descuento y que le hubiera dado el empate a Paranaense, tras una polémica sanción del árbitro uruguayo Daniel Fedorzcuk tras recurrir al VAR.

Para seguir en carrera, al equipo de Alfaro le alcanza un empate, mientras que Paranaense necesita ganar por la mínima para forzar los penales, o imponerse por 2-1 o margen similar para darle doble valor a los goles en condición de visitante.

Los antecedentes en la Copa Libertadores de este año

Será el cuarto duelo entre Boca y Paranaense este año en la Libertadores, ya que previamente se enfrentaron por el Grupo G, con goleada por 3-0 para los brasileños en el Arena da Baixada y victoria ajustada por 2-1 para el conjunto boquense en el desquite en la Bombonera, triunfo que les permitió ganar el grupo y desplazar a los brasileños al segundo lugar.

Tiago Nunes, entrenador de Paranaense habló luego de la victoria el sábado 2-0 sobre Cruzeiro por el Brasileirao y dijo: "Pueden apostar que vamos a ganar. Tengo la certeza de eso. Ese es el mensaje. Pueden ir a las casas de apuestas y van a ganar dinero. El triunfo ante Cruzeiro nos da confianza para conquistar otra victoria fuera de casa contra un gigante como Boca", declaró

Tras la caída en la ida, Nunes se quejó de que "lo que Boca vino a hacer acá en Brasil fue no jugar al fútbol". Además, después de la primera derrota contra los xeneizes advirtió que "si no tenés VAR, en la Bombonera no podés ganar. Es imposible jugar en la Boca sin VAR".

Lo que piensa Alfaro

De su lado, el director técnico de Boca, Gustavo Alfaro, se mostró preocupado por la designación del uruguayo Andrés Cunha como encargado del VAR: "ellos dicen que las decisiones del árbitro las maneja el VAR, que si dice tal cosa hay que cobrarla. Entonces ¿para qué están los árbitros si la decisión la va a tomar el que está con el VAR?", se preguntó el entrenador argentino, que había cuestionado el arbitraje del primer partido al considerar "inexistente" el penal sancionado contra Boca.

Tampoco cayó bien en el equipo argentino la designación del chileno Julio Bascuñán como árbitro principal, al que recuerdan por no haberle dado un claro penal a Boca en Cochabamba, frente a Jorge Wilstermann, en marzo pasado.

En medio de este clima enrarecido, Alfaro reservó a nueve de los titulares en el empate 0-0 del domingo pasado ante Huracán por la primera fecha de la Superliga local. La formación de Boca será casi idéntica al partido en Curitiba, con el ingreso de Carlos Izquierdoz en la zaga central por Paolo Goltz o el paraguayo Junior Alonso.

Alfaro habló antes del choque y declaró: "Esta es una serie muy pareja. Paranaense y nosotros estamos en un plano de igualdad. Estamos 50 y 50 para cada uno", afirmó.

El ganador de esta llave se encontrará en los cuartos de final con el vencedor de la serie entre Liga de Quito y Olimpia de Paraguay, con ventaja parcial de los ecuatorianos, que dominaron por 3-1 el primer duelo.

Probables formaciones:

Boca: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Paolo Goltz o Junior Alonso y Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Nicolás Capaldo, Iván Marcone y Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro.

Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Paolo Goltz o Junior Alonso y Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Nicolás Capaldo, Iván Marcone y Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Ramón Ábila. Gustavo Alfaro. Athletico Paranaense: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Leo Pereira y Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimaráes, Bruno Nazario, Nikao y Rony; Marco Ruben. DT: Tiago Nunes.

Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Leo Pereira y Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimaráes, Bruno Nazario, Nikao y Rony; Marco Ruben. Tiago Nunes. Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).

Estadio: La Bombonera

Hora: 21.30

TV: Fox Sports