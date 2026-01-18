Horario de Boca vs. Olimpia, por un amistoso de verano 2026

El xeneize empieza a cerrar su pretemporada y asume su segundo y último amistoso antes del estreno en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra
Boca Juniors pule detalles. De cara al inicio de la temporada oficial 2026 del fútbol argentino, el xeneize se enfrenta a Olimpia de Paraguay este domingo en San Nicolás, en el que será su segundo y último amistoso antes de debutar en el Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Claudio Ubeda viene de empatar 0 a 0 con Millonarios de Colombia en la Bombonera, en el partido en el que se les otorgó a ambos la Copa Miguel Angel Russo en homenaje al DT fallecido en octubre que dejó su huella en ambos clubes.
El encuentro ante el equipo guaraní será a las 21 (horario argentino) y no contará con televisación, aunque si se puede ver en vivo en la plataforma de streming Disney+ Premium, para la cual se requiere tener una suscripción activa.
Tras este partido, Boca se estrenará en el Torneo Apertura el próximo domingo 25 de enero a las 18.30, en su cancha, ante Deportivo Riestra. A fines de febrero hará lo propio en la Copa Argentina, ante Gimnasia de Chivilcoy.
A su vez, Olimpia, disputó un compromiso frente a Colo Colo, que terminó con victoria del club chileno por 4 a 3 en los penales tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.
La última vez que Boca enfrentó al conjunto guaraní fue el 9 de octubre de 2016, también por un amistoso denominado Copa Pachamama, en el que empataron 2 a 2 en el estadio 23 de agosto de Jujuy. Los goles del equipo argentino fueron convertidos por Darío Benedetto y Walter Bou, mientras que Julián Benítez y William Mendieta anotaron los tantos del Decano. El partido se suspendió a los 89′ por una pelea en el campo de juego.
Boca vs. Olimpia: todo lo que hay que saber
- Amistoso de pretemporada
- Día: Domingo 18 de enero
- Hora: 21 (horario argentino)
- Estadio: Único de San Nicolás
- Árbitro: A confirmar
El estadio Único de San Nicolás es conocido para el xeneize, ya que allí disputó un amistoso en enero de 2025 ante Juventude de Brasil, al que derrotó por 2 a 0 con goles de Miguel Merentiel y Adriano Martins en contra. El recinto bonaerense albergó recientemente el Trofeo de Campeones 2025 entre Estudiantes de La Plata y Platense, que coronó al Pincha luego de una victoria por 2 a 1.
Boca vs. Olimpia: cómo ver online
El amistoso de pretemporada está programado para este domingo a las 21 (horario argentino) en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Olimpia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.
