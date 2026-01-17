Boca vs. Olimpia: cuándo se juega el partido amistoso de verano

El xeneize cierra sus encuentros de pretemporada en San Nicolás y tras empatar con Millonarios 0 a 0 en la Bombonera, en la Copa Miguel Angel Russo
Boca Juniors asume este domingo su segundo y último amistoso de verano antes de debutar formalmente en la temporada 2026 del fútbol argentino. Tras un magro empate 0 a 0 en la Bombonera ante Millonarios de Colombia, el xeneize se presenta en San Nicolás para verse las caras con Olimpia de Paraguay, desde las 21 (horario argentino). El partido no tiene televisación, pero se puede seguir vía streming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.
Mientras espera su debut en el Torneo Apertura 2026, como local ante Deportivo Riestra, el equipo de Claudio Ubeda pule detalles para el estreno. Luego de igualar en el primer amistoso de pretemporada entresemana, busca rasgos de mejoría ante el elenco guaraní.
El xeneize viene de empatar 0 a 0 con Millonarios de Colombia en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo. Fue un partido para rendirle homenaje al DT fallecido en 2025, que dejó un legado en ambos equipos. El conjunto paraguayo, por su parte, disputó un compromiso frente a Colo Colo, que terminó con victoria del club chileno por 4 a 3 en los penales tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.
La última vez que Boca y Olimpia se vieron las caras fue el 9 de octubre de 2016, también por un amistoso denominado Copa Pachamama, en el que empataron 2 a 2 en el estadio 23 de agosto de Jujuy. Los goles del equipo argentino fueron convertidos por Darío Benedetto y Walter Bou, mientras que Julián Benítez y William Mendieta anotaron los tantos del Decano. El partido se suspendió a los 89′ por una pelea en el campo de juego.
Boca vs. Olimpia: todo lo que hay que saber
- Amistoso de pretemporada
- Día: Domingo 18 de enero
- Hora: 21 (horario argentino)
- Estadio: Único de San Nicolás
- Árbitro: A confirmar
El estadio Único de San Nicolás es conocido para el xeneize, ya que allí disputó un amistoso en enero de 2025 ante Juventude de Brasil, al que derrotó por 2 a 0 con goles de Miguel Merentiel y Adriano Martins en contra. El recinto bonaerense albergó recientemente el Trofeo de Campeones 2025 entre Estudiantes de La Plata y Platense, que coronó al Pincha luego de una victoria por 2 a 1.
Boca vs. Olimpia: cómo ver online
El amistoso de pretemporada está programado para este domingo a las 21 (horario argentino) en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Olimpia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.
