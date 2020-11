Pavón y un festejo en Boca, antes de emprender la aventura en la MLS. Fuente: Reuters

La dirigencia de Boca presentó este martes una denuncia penal contra la gestión de Daniel Angelici, y la enfocó en "el exvicepresidente Rodolfo Royco Ferrari y el exsecretario general Christian Gribaudo", por considerarlos responsables del pago injustificado de 2.500.000 de dólares a Talleres de Córdoba, realizado entre agosto y diciembre de 2018 en concepto de "anticipo" de un porcentual vinculado a una hipotética transferencia del delantero Cristian Pavón.

La denuncia fue hecha ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional porteña y por sorteo recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 54, a cargo del Juez Walter José Candela. La denuncia es por "Defraudación y Administración Fraudulenta" y uno de los denunciantes es Jorge Amor Ameal, actual presidente de Boca.

LA NACION accedió a parte del documento que se presentó ante la Justicia, donde el club de la Ribera asevera que el anticipo "por la eventual y futura -incierta- transferencia de los derechos federativos y económicos del jugador Cristian David Pavón" se realizó antes de que la transferencia se haya producido, "por lo que la obligación que se pagó no era exigible y se desconocía (y aún hoy se desconoce) cuál era el importe que hubiera correspondido pagar, por cuanto tal importe quedaría determinado, única y eventualmente, al producirse la transferencia, extremo que no ocurrió"

El club que conducen Ameal, Pergolini y Riquelme denunció penalmente a la gestión de Daniel Angelici Crédito: Prensa Boca

Además, los letrados de Boca esgrimen que "en el acuerdo en que se pactó ese adelanto, se modificó -sin causa ni contrapartida- lo pactado originariamente entre las partes y se estableció un valor mínimo de plusvalía que en el contrato originario no se había fijado, lo que, como pondré en evidencia, configura una liberalidad a favor del Club Atlético Talleres y un perjuicio patrimonial al Club Atlético Boca Juniors, absolutamente injustificados", y que en dicho acuerdo "se omitió la posibilidad de la no ocurrencia de la transferencia y las consecuencias de ello"

Por último, el escrito destaca dos supuestos problemas para los denunciados. El primero detalla que "si la operación por la que se pagó nunca se produjese -y hasta hoy no se produjo-, CABJ ha quedado expuesto a la incertidumbre de cómo y cuándo -incluso cuánto y a qué costo financiero- podrá reclamar lo pagado sin causa, lo que lo implica una situación necesariamente judiciable o litigiosa."

Por el otro, describe un asunto estrictamente matemático: "Para que el Club Atlético Talleres tenga derecho al pago que ha recibido, la transferencia de los derechos sobre el jugador Pavón, debiera efectuarse por aproximadamente U$S 39.500.000 y a la fecha, la única opción de venta, posible y no concreta aún, es por un valor de U$S 20.000.000. Si esa venta se produjese, al Club Atlético Talleres le correspondería, a lo sumo, U$S 1.164.500, se le ha pagado en exceso el importe de U$S 1.335.500."

Angelici anoche justificó su proceder en el caso Pavón Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Anoche, en el programa Presión Alta, que emite TyC Sports, Angelici se defendió de esta acusación y explicó: "Nosotros estábamos jugando Copa Libertadores y la prioridad de Boca era la Copa Libertadores. Llegaron varias propuestas, pero llego una muy importante del París Saint-Germain por 25 millones por Pavón. Nosotros no lo queríamos vender, no necesitábamos la plata, estábamos compitiendo por la Copa Libertadores y se venía el Mundial. Yo, con el diario del lunes, a lo mejor estuve equivocado, pensé que Pavón, que era la figura en su momento, iba al Mundial, volvía, y valía 50 millones. Como Talleres tenia que cobrar el 10% de una plusvalía y el jugador también quería cobrar el 10%, hicimos un adelanto, porque Boca decidió no venderlo, a descontar a futuro de las ventas. Está firmado y también está en los balances. Son decisiones políticas en ese momento."

Pavón, de 24 años, jugó su último partido con la camiseta de Boca el 2 de junio de 2019 (0-2 frente a Tigre, en la final de la Copa de la Superliga) y dos meses después emigró a L.A. Galaxy, de la MLS estadounidense, que pagó 2.000.000 de dólares netos por ese préstamo hasta diciembre de 2020. Si quisiera comprarlo, deberá abonarle a Boca otros US$ 20 millones netos, según le confirmaron fuentes de la entidad de la Ribera a LA NACION. Hasta el momento, los derechos federativos y económicos de Cristian Pavón siguen siendo de Boca.

Cristian Pavón, delantero de LA Galaxy. Crédito: @MLS

